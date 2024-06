Brasil Produção de soja em 2024 é revisada para baixo após enchentes no Rio Grande do Sul, estima entidade

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

Compartilhe esta notícia:











A receita com as exportações do complexo da oleaginosa também será menor do que o esperado. Foto: Luiz Chaves/Arquivo/Secom-RS A receita com as exportações do complexo da oleaginosa também será menor do que o esperado. (Foto: Luiz Chaves/Arquivo/Secom-RS) Foto: Luiz Chaves/Arquivo/Secom-RS

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A estimativa de produção de soja do Brasil em 2024 foi revisada para baixo nesta terça-feira (18) pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove), por conta dos impactos das enchentes no Rio Grande do Sul. Já a receita com as exportações do complexo da oleaginosa também será menor do que o esperado por preços mais baixos.

Em uma revisão mensal, a associação de tradings e processadoras de soja reduziu a estimativa de safra de soja do Brasil para 152,5 milhões de toneladas em 2024, 1,4 milhão de toneladas abaixo da projeção de maio.

A Abiove já apontava uma projeção abaixo do inicialmente previsto, por conta da seca que afetou alguns Estados, como o Mato Grosso. Assim, a produção ficará mais distante do recorde de 160,3 milhões de toneladas do ano passado.

Apesar de reduzir a projeção de safra, a Abiove manteve a previsão do volume exportado de soja em grão do Brasil, o maior exportador e produtor global da oleaginosa, em 97,8 milhões de toneladas em 2024, ante recorde de 101,87 milhões em 2023

Para isso, a Abiove cortou a projeção de estoques finais para 4,1 milhões de toneladas, ante 5,3 milhões previstos em maio.

Além disso, elevou a estimativa de importação de soja pelo país neste ano a 800 mil toneladas.

A Abiove não alterou outros números de oferta e demanda do complexo soja, mas reduziu o total da receita prevista com exportações do grão e derivados (óleo e farelo) para US$ 54,13 bilhões, ante US$ 56,57 bilhões na previsão de maio, com recuo nos preços.

Na temporada anterior, o complexo soja teve um recorde de US$ 67,3 bilhões. As exportações do grão deverão responder por US$ 44 bilhões em 2024, ante US$ 53,2 bilhões no ano passado, segundo a Abiove.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/producao-de-soja-em-2024-e-revisada-para-baixo-apos-enchentes-no-rio-grande-do-sul-estima-entidade/

Produção de soja em 2024 é revisada para baixo após enchentes no Rio Grande do Sul, estima entidade

2024-06-18