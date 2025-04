Política Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro e Pablo Marçal empatam como alternativas da direita a Bolsonaro para as eleições em 2026, aponta pesquisa Quaest

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

O governador de São Paulo é o preferido, com 15%. (Foto: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)

Pesquisa Quaest divulgada nessa quinta-feira (3) mostra que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), a ex-primeira-dama Michelle (PL) e o influenciador digital e empresário Pablo Marçal (PRTB) empatam como potenciais alternativas da direita caso Jair Bolsonaro (PL) não puder ser candidato à presidência da República em 2026, já que o ex-presidente está inelegível.

A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%.

O levantamento perguntou quem deveria ser o candidato da direita se Bolsonaro não puder se candidatar. Tarcísio, Michelle e Marçal empatam entre si dentro da margem de erro. O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), aparece empatado com Marçal, mas não com Tarcísio e Michelle.

— Veja os números:

* Tarcísio de Freitas (Republicanos): 15%;

* Michelle Bolsonaro (PL): 14%;

* Pablo Marçal (PRTB): 11%;

* Ratinho Júnior (PSD): 9%;

* Eduardo Bolsonaro (PL): 4%;

* Romeu Zema (Novo): 4%;

* Ronaldo Caiado (União): 4%;

* Eduardo Leite (PSDB): 3%;

* Outros: 1%;

* Nenhum desses: 19%;

* Não sabem/não responderam: 16%.

A pesquisa também perguntou do que os entrevistados mais têm medo hoje: de Lula se reeleger e continuar na presidência ou de Bolsonaro voltar a ser presidente. O levantamento aponta empate técnico dentro da margem de erro entre as duas opções.

— Veja os números:

* Bolsonaro: 44%;

* Lula: 41%;

* Tenho medo dos dois: 6%;

* Não tenho medo de nenhum dos dois: 4%;

* Não sabe/não respondeu: 5%.

* Eleição presidencial de 2026

A pesquisa Quaest levantou quais as intenções de voto para a eleição presidencial de 2026. Em cenários de 2º turno, Lula empata dentro da margem de erro com Bolsonaro e vence os demais candidatos.

A pesquisa estimulada, em que os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, coloca o presidente disputando com: Bolsonaro, que está inelegível pela Justiça Eleitoral, o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o governador de MG, Romeu Zema (Novo), o governador de GO, Ronaldo Caiado (União), o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), o empresário Pablo Marçal (PRTB) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL).

A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e ouviu 2.004 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 27 e 31 de março. O nível de confiança é de 95%.

2º turno

A pesquisa criou oito possíveis cenários na pesquisa estimulada para o 2º turno das eleições para presidente, em 2026:

* Cenário 1

Lula aparece tecnicamente empatado, no limite da margem de erro, com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) – ele está inelegível pela Justiça Eleitoral até 2030 e não pode se candidatar na próxima disputa presidencial.

Lula soma 44% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro, 40%. Outros 3% estão indecisos e 13% vão votar em branco, nulo ou não vão votar.

* Cenário 2

Em uma eventual disputa contra Michelle Bolsonaro (PL), Lula aparece com 44%, enquanto a ex-primeira-dama tem 38%. Indecisos são 3%, e 15% votariam em branco, nulo ou não votariam.

* Cenário 3

Lula tem 43% das intenções de voto contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que aparece com 37%. Indecisos somam 4%, e 16% indicam votar em branco, nulo ou não votar.

* Cenário 4

Com Ratinho Júnior (PSD) na disputa de 2º turno, Lula soma 42%, e o governador paranaense, 35%. Indecisos são 4%, e brancos, nulos e não vão votar, 19%.

* Cenário 5

Em uma possível disputa contra Pablo Marçal (PRTB), o presidente Lula tem 44% das intenções de voto, enquanto o empresário tem 35%. Indecisos são 4% e brancos, nulos e não vão votar, 17%.

Em fevereiro, a Justiça Eleitoral de São Paulo tornou Marçal inelegível, mas o processo ainda não foi concluído.

* Cenário 6

Lula seria escolhido por 45% dos entrevistados em um eventual 2º turno contra o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL), que tem 34% das intenções de voto. Indecisos são 4%, e brancos, nulos e não vão votar somam 17%.

* Cenário 7

Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 44% das intenções de voto, contra 31% de Zema. Indecisos são 5%; brancos, nulos e não vão votar, 21%.

* Cenário 8

O presidente Lula tem 44% dos votos se tiver como adversário Ronaldo Caiado (União Brasil), governador de Goiás, que soma 30%. Indecisos são 4%, e 22% dizem votar em branco, nulo ou não votariam.

