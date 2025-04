Política Governistas temem impulso a atos de Bolsonaro após novo baque na popularidade de Lula

Por Redação O Sul | 3 de abril de 2025

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificaram como uma “bomba” o novo baque na popularidade do governo. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificaram como uma “bomba” o novo baque na popularidade do governo e começaram a temer o pior cenário para o Planalto: um impulso significativo ao ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para o próximo domingo (6), na Avenida Paulista. A pauta da manifestação é a anistia dos condenados pelos ataques extremistas de 8 de janeiro de 2023, o que tem gerado preocupações entre governistas, que temem que o evento ganhe mais adesão e força.

Governistas estão avaliando que a crescente onda negativa em relação ao governo pode acabar animando os organizadores dos protestos em São Paulo, o que, por sua vez, incentivaria um esforço ainda maior para mobilizar pessoas nas ruas. O receio é que isso amplifique o desgaste de Lula, especialmente em um momento de vulnerabilidade política e institucional. A pesquisa Genial/Quaest, divulgada na última quarta-feira (2), revelou que a desaprovação do governo Lula atingiu 56%, o pior nível desde o início da gestão em janeiro de 2023, o que intensifica as preocupações da base governista.

Nos últimos dias, governistas observam uma sucessão de fatores que têm contribuído para o cenário negativo para o presidente. A semana começou com o Partido Liberal (PL), legenda de Bolsonaro, pressionando o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), para que o projeto de anistia aos envolvidos nos ataques de 8 de janeiro fosse levado com urgência ao plenário.

Em seguida, a divulgação da pesquisa Genial/Quaest evidenciou que a perda de apoio ao governo Lula não se restringe apenas aos eleitores que já eram críticos da gestão, mas também atingiu eleitores fiéis do PT, o que representa um sinal de alerta para a base governista. A pesquisa revelou uma queda significativa na aprovação, apontando que até entre os próprios aliados, o presidente tem enfrentado dificuldades para manter o apoio, o que torna o cenário ainda mais complexo.

Agora, o medo é que o ato bolsonarista na Avenida Paulista, marcado para o próximo domingo, consiga mobilizar mais pessoas, ganhe visibilidade e enfraqueça ainda mais a imagem do governo de Lula. Esse cenário tem gerado uma série de discussões nos bastidores do Planalto, onde se busca uma estratégia para reverter o desgaste e evitar que o movimento ganhe força a ponto de comprometer ainda mais a popularidade do presidente. (Com informações do jornal O Estado de S. Paulo)

