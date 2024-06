Porto Alegre Procon de Porto Alegre autua atacado por comercializar produtos que ficaram submersos na enchente

Por Redação O Sul | 18 de junho de 2024

A equipe do Procon registrou auto de infração e aplicou multa no estabelecimento, que não teve o nome divulgado Foto: Divulgação/PMPA

O Procon de Porto Alegre, em parceria com o Ministério Público (MP), realizou ação de fiscalização em um grande atacado, na tarde desta terça-feira (18). Localizado na Zona Norte da cidade, próximo ao aeroporto, o estabelecimento estava comercializando alimentos, entre outros produtos, que ficaram submersos na água da enchente que assolou a cidade no mês de maio.

A equipe do Procon registrou auto de infração e aplicou multa no atacado, que não teve o nome divulgado.

“Recebemos a denúncia e encontramos embalagens danificadas, sujas e até furadas”, destaca o diretor do Procon Municipal Rafael Gonçalves. Ele acrescenta que a ação de fiscalização irá continuar nos estabelecimentos em outras regiões. “Estamos de olho, comercializar um produto destes é atentar contra a saúde pública”, conclui.

O órgão orienta o consumidor para que entre em contato com o órgão via WhatsApp do 156. Basta salvar o número (51) 34330156, dar um “oi” no WhatsApp e clicar na opção “2″.

