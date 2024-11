Economia Dólar fecha em alta, mas longe das máximas do dia, após falas de ministro da Fazenda; Bolsa brasileira volta a subir

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A moeda acumula ganho de 0,15% em novembro. Foto: Reprodução A moeda acumula ganho de 0,15% em novembro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar à vista moderou o ritmo de alta na última hora de negociação, após declarações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre cortes de gastos. O a moeda norte-americana fechou nessa quarta-feira (13) com elevação de 0,36%, cotado a R$ 5,79. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,81. O Ibovespa também fechou com pequena alta de 0,03%, aos 127.733,88 pontos.

Haddad afirmou que a redução de gastos será “expressiva” e que as medidas devem “seguir a mesma regra ou algo parecido” ao novo arcabouço fiscal, que limita o crescimento real das despesas a 2,5%. “Se o presidente autorizar, anunciamos (o pacote). Mas o mais importante é que, assim que ele der a autorização, estamos prontos para divulgar os detalhes”, disse Haddad após encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

No exterior, o índice DXY – que mede o desempenho do dólar em relação a uma cesta de seis moedas fortes – subiu para além de 106,500 pontos, atingindo seu maior nível em um ano. Mesmo com a inflação ao consumidor de outubro em linha com as estimativas, persistem preocupações sobre o ritmo de desinflação, diante das medidas protecionistas prometidas pelo presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Após apresentar desempenho superior ao de seus pares, especialmente entre as moedas latino-americanas, o real registrou perdas no pregão de hoje, mesmo com a valorização do peso mexicano e do peso chileno. Investidores demonstraram cautela com a possibilidade de adiamento do anúncio do plano fiscal para após o encontro do G20, que se encerra no próximo dia 19.

O Banco Central cancelou pela manhã um leilão de linha com recursos novos devido a problemas operacionais, realizando a operação no início da tarde. Foram vendidos US$ 4 bilhões em dois leilões (A e B), com recompra prevista para abril e julho de 2025, marcando a primeira operação desse tipo desde dezembro de 2022. Esses leilões atendem à demanda sazonal por dólares no fim do ano, impulsionada por remessas de lucros e dividendos.

Durante a tarde, o Banco Central informou que o fluxo cambial total em novembro (até o dia 8) foi positivo em US$ 568 milhões, com entrada líquida de US$ 938 milhões pelo canal financeiro e saída líquida de US$ 370 milhões no comércio exterior. No acumulado do ano, até 8 de novembro, o fluxo cambial registra saldo positivo de US$ 10,425 bilhões.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-fecha-em-alta-mas-longe-das-maximas-do-dia-apos-falas-de-ministro-da-fazenda-ibovespa-volta-a-subir/

Dólar fecha em alta, mas longe das máximas do dia, após falas de ministro da Fazenda; Bolsa brasileira volta a subir

2024-11-13