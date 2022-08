Brasil Dólar fecha em alta, mas perde força após ata do Banco Central dos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 17 de agosto de 2022

A moeda norte-americana subiu 0,53%, vendida a R$ 5,1674. Mais cedo, chegou a bater em R$ 5,2133. Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil A moeda norte-americana subiu 0,53%, vendida a R$ 5,1674. Mais cedo, chegou a bater em R$ 5,2133. (Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcelo Casal Jr/Agência Brasil

O dólar fechou em alta nesta quarta-feira (17), mas perdeu força durante a tarde após a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve (Fed, o BC dos EUA), que trouxe pistas sobre os rumos da taxa de juros norte-americana. A moeda norte-americana subiu 0,53%, vendida a R$ 5,1674. Mais cedo, chegou a bater em R$ 5,2133.

Na terça-feira, o dólar fechou em alta de 0,95%, a R$ 5,14. Com o resultado de hoje, passou a acumular recuo de 0,13% no mês. No ano, tem desvalorização de 7,31% frente ao real.

Os mercados avaliam a ata da reunião do Federal Reserve, divulgada mais cedo. O documento não indicou uma tendência clara entre os membros do Fed para um aumento menor, de 0,50 ponto percentual, ou uma terceira alta consecutiva de 0,75 ponto na próxima reunião, em 20 e 21 de setembro, mas uma reafirmação de que o comportamento da inflação e da economia em geral determinará a decisão.

Queda na inflação norte-americana

Dados desde a última reunião do Fed mostraram que a inflação anual ao consumidor diminuiu em julho para 8,5%, de 9,1% no mês anterior, um fato que levou a maioria dos investidores a esperar um aumento de 0,5 ponto nos juros no próximo mês.

Na Europa, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) da zona do euro no segundo trimestre foi revisado de 0,7% para 0,6% na comparação com os 3 primeiros meses do ano. Por aqui, as atenções estão voltadas para o início da campanha eleitoral e para as primeiras pesquisas de intenção de voto.

Na agenda econômica, dados da Fundação Getúlio Vargas (FGV) mostraram nesta quarta-feira que o Índice Geral de Preços-10 (IGP-10) caiu 0,69% neste mês, na primeira deflação desde o final do ano passado, refletindo a queda nos preços das commodities e a redução do ICMS sobre os setores de energia elétrica e combustíveis.

