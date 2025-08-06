Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Dólar fecha em forte queda, a R$ 5,46; Bolsa brasileira dispara

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Moeda atinge menor valor desde 8 de julho. (Foto: Bloomberg)

O dólar fechou em forte queda de 0,77% nesta quarta-feira (6), cotado a R$ 5,463, com os investidores focados na entrada em vigor da tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros e em possíveis reações do governo Lula (PT) à medida.

A desvalorização fez a moeda americana atingir o menor valor desde 8 de julho, quando o presidente dos EUA, Donald Trump, estendeu o prazo para parceiros firmarem acordos comerciais.

Já a Bolsa fechou em disparada de 1,04%, a 134.537 pontos. A alta do Ibovespa acompanhou as ações da Raia Drogasil, que subiram até 18% ao longo do dia, após a RD Saúde, dona das redes de farmácias, ter um crescimento de 13% no lucro do 2º trimestre.

Tarifaço

A sobretaxa de 50% imposta por Donald Trump a exportações brasileiras para o mercado americano entrou em vigor à 1h01 (horário do Brasil) dessa quarta. A tarifa atinge 36% dos produtos exportados pelo Brasil aos EUA e inclui itens como máquinas agrícolas, carnes e café.

Entretanto, graças a cerca de 700 exceções previstas no decreto, 43% do valor de itens brasileiros exportados para o país escaparam das novas alíquotas.

O governo Lula acionou os Estados Unidos na OMC (Organização Mundial do Comércio) nessa quarta em reação às tarifas estabelecidas por Trump. O chamado pedido de consulta foi entregue na missão dos EUA junto à organização.

Apesar da alta probabilidade de não ter efeito prático, já que a consulta precisa ser aceita pelos americanos e a última instância da organização está paralisada, o movimento é visto no Palácio do Planalto como um gesto simbólico importante para marcar posição do Brasil em defesa do multilateralismo.

Desde abril, o país já sofria uma sobretaxa de 10% imposta pelos EUA. No mês passado, Trump adicionou mais 40% devido a questões políticas por meio de um decreto.

O texto do decreto menciona diretamente o ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que é réu em inquérito que apura tentativa de golpe em 2022. A Casa Branca afirmou, à época, que a medida visava “lidar com ameaças incomuns e extraordinárias à segurança nacional, à política externa e à economia dos Estados Unidos”.

Para Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad, a entrada em vigor do tarifaço já estava precificado pelos agentes do mercado. “As tarifas têm pouco impacto econômico [no mercado do dia]. A gente está mais de olho nos desdobramentos políticos e na possibilidade de o Brasil retaliar, gerando pressões inflacionárias internamente”.

Segundo Leonel Mattos, analista de Inteligência de Mercado da StoneX, “o ambiente de negócios não é pessimista, mas sim de cautela” nesta quarta.

“Os cenários mais pessimistas [do tarifaço] foram afastados, porque não serão todos os produtos brasileiros que vão sofrer um choque tarifário, o que diminui o impacto total sobre a economia”, afirma.

Prisão de Bolsonaro

O mercado também permanece atento ao impacto econômico da prisão prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Há um subsequente temor de uma escalada tarifária entre os EUA e o Brasil por conta do episódio.

Réu em processo sobre a trama golpista no final de seu governo, Bolsonaro teve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), na última segunda-feira (4).

O magistrado afirmou que o ex-presidente descumpriu determinação anterior ao aparecer em vídeos exibidos por apoiadores durante manifestações no domingo (3).

Integrantes do governo Lula (PT) admitiram, sob reservas, a possibilidade de a decretação da prisão domiciliar de Bolsonaro irritar o presidente Trump e intensificar as sanções anunciadas por ele contra o Brasil —até o momento, nenhuma tarifa adicional foi anunciada. As informações são da Folha de S. Paulo

tags: economiaem foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Agronegócio teme sanções de Trump ao Brasil por compra de fertilizantes russos e faz alerta ao governo Lula
Negociação com Japão para vender carne bovina prioriza o Sul do Brasil e irrita grandes exportadores
https://www.osul.com.br/dolar-fecha-em-forte-queda-a-r-546-bolsa-brasileira-dispara/ Dólar fecha em forte queda, a R$ 5,46; Bolsa brasileira dispara 2025-08-06
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Expointer: com o retorno das aves, cresce em 47% o número de animais inscritos na feira
Rio Grande do Sul Pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores da Rede Estadual vai até esta sexta
Rio Grande do Sul Eduardo Leite entrega ao vice-presidente Geraldo Alckmin relatório sobre os impactos do tarifaço dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul
Mundo Trump afirma que os Estados Unidos vão impor tarifa de cerca de 100% sobre chips importados
Ciência Nasa quer colocar um reator nuclear na Lua até 2030
Política Presidente do Senado marca sessão remota, e presidente da Câmara dos Deputados ameaça suspender oposicionista que impedir o plenário
Política Defesa de Bolsonaro recorre da prisão domiciliar
Política “Buzinaço, polícia, corneta, um inferno”: as queixas dos vizinhos de Bolsonaro no grupo do condomínio
Política Supremo permite saídas temporárias de Daniel Silveira para tratamentos de saúde
Mundo Trump pretende se encontrar com Putin e Zelensky na semana que vem, afirma imprensa norte-americana
Pode te interessar

Economia Guerra comercial: Governo Lula aciona Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio por causa do tarifaço

Economia “Não vou me humilhar”: Lula rejeita ligar para Trump e diz que debaterá tarifaço com os Brics

Economia Governador do RS pede ao vice-presidente da República agilidade no apoio a empresas afetadas pelo tarifaço dos EUA

Economia Ministro da Fazenda diz que governadores bolsonaristas devem sair de baixo da cama