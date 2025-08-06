Quinta-feira, 07 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Economia Negociação com Japão para vender carne bovina prioriza o Sul do Brasil e irrita grandes exportadores

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

Empresas de São Paulo e Mato Grosso reclamam de exclusão em acordo com mercado japonês. (Foto: Divulgação)

As negociações para abrir o mercado japonês à carne bovina brasileira se concentram no momento em habilitar fornecedores do Sul do Brasil, incomodando empresas em outras regiões do país, também interessadas em alcançar consumidores num mercado altamente rentável, de acordo com várias fontes.

O Brasil, o maior exportador de carne bovina do mundo, tenta por duas décadas entrar no mercado japonês, sem sucesso. Um acordo daria ao Japão uma alternativa aos seus principais vendedores, os Estados Unidos e a Austrália, em um momento em que as tarifas do presidente norte-americano Donald Trump estão remodelando o comércio global de alimentos.

As negociações ganharam impulso após uma visita de Estado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em março ao Japão, um dos maiores importadores de carne bovina do mundo.

Mas o status atual das negociações, que se concentram em Estados que representam menos de 4% do volume de exportações do Brasil, preocupa os frigoríficos de grandes Estados produtores de carne bovina, como São Paulo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Pará.

Juntos, eles responderam por quase 60% do total de exportações de carne bovina do Brasil, ou 1,72 milhão de toneladas no ano passado.

Um memorando do governo brasileiro, emitido após uma visita técnica de autoridades japonesas em junho, mostrou que Brasília (DF) respondeu “a um questionário para a importação de carne bovina da região sul da República Federativa do Brasil”, nomeando Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina.

Esses três exportadores foram declarados livres da febre aftosa, uma doença viral contagiosa em bovinos, mais cedo do que alguns outros Estados, embora o Brasil tenha adquirido em maio o status nacional de livre da doença sem vacinação da Organização Mundial de Saúde Animal. O último surto da doença no Brasil foi em 2006, de acordo com o governo.

O Ministério da Agricultura não fez comentários imediatos sobre as negociações com o Japão.

Uma fonte do governo brasileiro, que pediu para não ser identificada, confirmou que as negociações estavam ocorrendo por região. A pessoa disse que o Brasil inicialmente não tem planos de negociar permissões além dos três Estados.

Representantes do setor de carne bovina, incluindo exportadores, disseram à Reuters que esperam que mais Estados sejam incluídos.

“Sabemos que as negociações são difíceis”, disse Paulo Mustefaga, presidente da Abrafrigo, que representa a Marfrig e pequenos exportadores de carne bovina. “Agora, a surpresa para nós é que isso agora caminhe para aprovar somente três Estados.”

O Ministério da Agricultura, Florestas e Pesca do Japão disse estar ciente do status do Brasil como livre da febre aftosa. O órgão acrescentou que o país asiático está “conduzindo uma avaliação de risco de acordo com os procedimentos japoneses” antes de emitir qualquer permissão de exportação para os frigoríficos brasileiros, sem entrar em detalhes. As informações são da Folha de S. Paulo

tags: economiaem foco

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Economia

Dólar fecha em forte queda, a R$ 5,46; Bolsa brasileira dispara
Eduardo Leite responsabiliza a família Bolsonaro pelas tarifas de 50% à compra de produtos brasileiros
https://www.osul.com.br/negociacao-com-japao-para-vender-carne-bovina-prioriza-o-sul-do-brasil-e-irrita-grandes-exportadores/ Negociação com Japão para vender carne bovina prioriza o Sul do Brasil e irrita grandes exportadores 2025-08-06
Deixe seu comentário

Últimas

Rio Grande do Sul Expointer: com o retorno das aves, cresce em 47% o número de animais inscritos na feira
Rio Grande do Sul Pagamento da taxa de inscrição do concurso para professores da Rede Estadual vai até esta sexta
Rio Grande do Sul Eduardo Leite entrega ao vice-presidente Geraldo Alckmin relatório sobre os impactos do tarifaço dos Estados Unidos no Rio Grande do Sul
Mundo Trump afirma que os Estados Unidos vão impor tarifa de cerca de 100% sobre chips importados
Ciência Nasa quer colocar um reator nuclear na Lua até 2030
Política Presidente do Senado marca sessão remota, e presidente da Câmara dos Deputados ameaça suspender oposicionista que impedir o plenário
Política Defesa de Bolsonaro recorre da prisão domiciliar
Política “Buzinaço, polícia, corneta, um inferno”: as queixas dos vizinhos de Bolsonaro no grupo do condomínio
Política Supremo permite saídas temporárias de Daniel Silveira para tratamentos de saúde
Mundo Trump pretende se encontrar com Putin e Zelensky na semana que vem, afirma imprensa norte-americana
Pode te interessar

Economia Guerra comercial: Governo Lula aciona Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio por causa do tarifaço

Economia “Não vou me humilhar”: Lula rejeita ligar para Trump e diz que debaterá tarifaço com os Brics

Economia Governador do RS pede ao vice-presidente da República agilidade no apoio a empresas afetadas pelo tarifaço dos EUA

Economia Ministro da Fazenda diz que governadores bolsonaristas devem sair de baixo da cama