O dólar fechou em R$ 5,808, uma alta de 0,04%, nessa terça-feira (26), conforme investidores seguiam à espera do novo pacote de cortes de gastos do governo federal. A prévia da inflação oficial do País também ficou no radar. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira, avançou 0,69%.

No cenário fiscal, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que o governo concluiu a lista de medidas de corte de gastos e deve enviar ao Congresso um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição (PEC) sobre o tema ainda nesta semana.

Já Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) – considerado a prévia da inflação oficial do País – registrou uma alta de 0,62% nos preços em novembro, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

No exterior, ainda, o dia foi marcado pela divulgação da ata da última reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).

Mercados

O assunto que rege o mercado brasileiro continua o mesmo de todo o mês de novembro: o cenário fiscal. A espera pelo anúncio do pacote de corte de gastos já dura quase um mês, já que a expectativa inicial era que o governo divulgasse as medidas logo após o fim do segundo turno das eleições municipais.

Na última sexta-feira (22), o governo já anunciou um bloqueio de R$ 6 bilhões no Orçamento deste ano. Com isso, o governo totaliza R$ 19,3 bilhões já bloqueados nos últimos meses para tentar compensar o avanço das despesas obrigatórias, como gastos com a previdência.

Mesmo com a contenção anunciada na sexta, o mercado ainda aguarda o pacote de corte de gastos para entender como o governo pretende lidar com as contas públicas nos próximos anos para cumprir o arcabouço fiscal – as regras que determinam quanto o país pode gastar para manter sua saúde financeira.

Na véspera, após passar o dia em reuniões com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para discutir os ajustes finais do pacote de cortes de gastos, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a lista de medidas já foi concluída e que o governo deve enviar ao Congresso um projeto de lei e uma proposta de emenda à Constituição.

Por isso, antes da divulgação, o governo vai apresentar as linhas gerais das medidas aos presidentes da Câmara e do Senado. Haddad disse que o anúncio vai ser feito ainda esta semana.

A ideia é que, com os cortes de gastos, o governo consiga equilibrar a situação das contas públicas e honrar o arcabouço fiscal. Contas mais controladas são bem-vistas por investidores porque aumentam a confiança de que o país será capaz de arcar com suas dívidas. (AG)

