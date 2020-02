O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (5), de olho na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), que vai decidir a nova taxa básica de juros do país. A moeda norte-americana recuou 0,45%, a R$ 4,2390. Em fevereiro, o dólar acumula queda de 1,07%. No ano, no entanto, tem alta de 5,72%.