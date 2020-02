Notas Brasil Bovespa fecha com nova alta

Por Redação O Sul | 5 de fevereiro de 2020

O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, fechou alta nesta quarta-feira (5), com as ações do Bradesco entre as maiores altas em meio à avaliação positiva do balanço do último trimestre de 2019 e previsões para 2020. Nesta quarta, o Ibovespa encerrou o dia com alta de 0,41%, aos 116.028 pontos.

