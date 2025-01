Economia Dólar fecha em queda cotado a R$ 6,02; Ibovespa sobe quase 3%

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











O dólar fechou em queda de 0,36%, cotado a R$ 6,0241. Foto: Freepik O dólar fechou em queda de 0,36%, cotado a R$ 6,0241. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (15), aos R$ 6,02. Enquanto o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, fechou em forte alta, de quase 3%. Investidores acompanham os dados de inflação dos Estados Unidos desta semana e a notícia de um cessar-fogo entre Israel e Hamas.

Após 467 dias de guerra em Gaza e quase 48 mil mortos, o tratado entra em vigor no domingo (19). Esse é o segundo acordo de trégua desde o início do conflito em outubro de 2023, que intensificou as tensões no Oriente Médio.

Desta vez, a proposta é implementar medidas para acabar com o conflito em fases. Nos EUA, a inflação ao consumidor subiu 0,4% em dezembro, com custos mais altos dos produtos de energia e acima da expectativa de 0,3%. Em 12 meses, a inflação ficou em 2,9%, conforme esperado.

Apesar da alta, os dados do núcleo da inflação de dezembro foram mais baixos do que o esperado, o que animou os mercados aqui e lá fora. Os três principais índices de Wall Street subiram mais que 1,5%.

Além disso, a temporada de balanços corporativos nos EUA começa, com grandes empresas financeiras divulgando resultados nesta quarta-feira.

Já no cenário doméstico, as atenções ficam com os dados da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado das contas públicas em novembro também ficou na mira durante a quarta.

No Brasil, o destaque é a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) de novembro, divulgada pelo IBGE. O setor de serviços apresentou uma retração de 0,9% no mês, contra a expectativa de recuo de 0,3%. Apesar disso, o setor deve ter encerrado 2024 com desempenho positivo.

Por fim, investidores continuam atentos ao cenário fiscal brasileiro. Em novembro, as contas do governo registraram um déficit primário de R$ 4,5 bilhões, uma melhora em relação ao déficit de R$ 38 bilhões no mesmo período do ano passado.

Na véspera, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou o projeto que flexibiliza o pagamento das dívidas bilionárias dos Estados com o governo federal.

Lula vetou trechos que, segundo o governo, impactariam o resultado primário das contas públicas, buscando equilíbrio entre receita e despesas em 2025 e nos próximos anos. Esses trechos serão analisados novamente pelo Congresso, que pode restaurá-los se atingir um número mínimo de votos.

Com isso, o dólar fechou em queda de 0,36%, cotado a R$ 6,0241. Na mínima do dia, foi a R$ 6,0114. Já o Ibovespa fechou em alta de 2,81%, aos 122.650 pontos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-fecha-em-queda-cotado-a-r-602-ibovespa-sobe-quase-3/

Dólar fecha em queda cotado a R$ 6,02; Ibovespa sobe quase 3%

2025-01-15