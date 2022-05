Economia Dólar fecha em queda de mais de 2% e fica abaixo dos 5 reais

Por Redação O Sul | 3 de maio de 2022

Com o resultado, a moeda norte-americana passou a acumular alta de 0,40% no mês e queda de 10,98% no ano. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O dólar caiu mais de 2% nesta terça-feira (3), acompanhando movimento internacional de depreciação e indo abaixo da marca psicológica de 5 reais antes da conclusão das reuniões de política monetária dos bancos centrais de Brasil e Estados Unidos.

Uma nova oferta de liquidez da autoridade monetária local no mercado de câmbio também ajudou a alimentar as perdas do dólar, segundo operadores.

A moeda norte-americana à vista caiu 2,10%, a 4,9645 reais na venda, sua maior depreciação diária desde 30 de dezembro do ano passado (-2,12%).

Mercados

Os mercados globais seguem guiados pelas apostas de uma alta mais agressiva dos juros nos EUA e por preocupações com os impactos da guerra na Ucrânia na economia e inflação global.

O Federal Reserve (Fed, o banco central do EUA) anuncia nesta quarta-feira a sua decisão, e a expectativa é que de aumento de 0,5 ponto percentual na taxa de juros, para o intervalo de 0,75% a 1%.

“A narrativa até o momento este ano tem sido muito orientada pela inflação e pela taxa de juros. O que os mercados estão tentando avaliar agora é uma desaceleração no crescimento global e o impacto que isso tem sobre a política monetária no futuro”, disse Dan Boardman-Weston, diretor executivo da BRI Wealth Management.

Por aqui, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central também anuncia na quarta-feira a nova taxa básica de juros (Selic) da economia brasileira, atualmente em 11,75%, e a expectativa é de elevação para 12,75% diante da inflação persistentes. O mercado financeiro projeta uma Selic em 13,25% ao ano no final de 2022.

Juros mais altos nos EUA elevam a atratividade de se investir na segura renda fixa norte-americana, o que tende a aumentar o ingresso de recursos na maior economia do mundo e, consequentemente, valorizar o dólar frente a outras moedas.

Mais cedo, o IBGE divulgou o resultado da produção industrial, que cresceu 0,3% em março, permanecendo abaixo do patamar pré-pandemia.

Ibovespa

Já o Ibovespa, principal índice de ações da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em queda nesta terça, em dia de espera das decisões sobre as taxas de juros aqui e nos Estados Unidos.

O Ibovespa caiu 0,10%, aos 106.528 pontos. É o menor patamar de fechamento desde 17 de janeiro (106.373 pontos). Com o resultado desta terça, a bolsa acumula queda de 1,25% no mês e alta de 1,63% no ano.

