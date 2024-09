Economia Dólar fecha em queda e vai a R$ 5,46, após divulgação da ata do Copom; Bolsa de Valores sobe

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

O grande destaque deste pregão foi a ata do Copom.

O dólar fechou em queda nessa terça-feira (24), após a divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC), que elevou a Selic, a taxa básica de juros do País, em 0,25 ponto percentual, a 10,75% ao ano. Já o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em alta.

No documento, os dirigentes do BC não deixaram claro qual será o patamar da próxima alta nos juros, na reunião que acontece em novembro, mas reafirmaram o “firme compromisso” de convergir a inflação à meta da instituição e sinalizaram que novas altas devem acontecer nos próximos meses.

A ata ainda cita que os indicadores de atividade econômica e do mercado de trabalho têm apresentado um dinamismo maior do que o esperado e critica o “esmorecimento no esforço (do Governo Federal) de reformas estruturais e disciplina fiscal”.

A cautela com o cenário fiscal é, inclusive, um grande fator negativo para os investidores, depois do quarto Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas Primárias (RARDP) de 2024 mostrar uma contenção de despesas abaixo do esperado pelo mercado.

O grande destaque deste pregão foi a ata do Copom, que reforçou a visão de que novas altas na taxa Selic devem acontecer nos próximos meses.

O documento mostra que todos os dirigentes concordaram em iniciar o ciclo de altas nos juros de maneira gradual, para acompanhar com cuidado os próximos dados econômicos – principalmente inflação e emprego –, ao mesmo tempo em que o aumento da taxa já comece a fazer efeito sobre o mercado.

“O Comitê julgou que o início do ciclo deveria ser gradual de forma a, por um lado, se beneficiar do acompanhamento diligente dos dados, ainda mais em contexto de incertezas, tanto nos cenários externo como doméstico, mas, por outro lado, permitir que os mecanismos de transmissão da política monetária que possibilitarão a convergência da inflação à meta já comecem a atuar”, diz a ata.

Juros maiores elevam o preço da tomada de crédito por pessoas e empresas, o que tende a diminuir o consumo e os investimentos empresariais. O efeito desejado com isso é a redução da inflação.

Dólar

O dólar recuou 1,30%, cotado a R$ 5,4627. Na mínima do dia, chegou a R$ 5,4469. Com o resultado, acumulou queda de 1,05% na semana; perda de 3,01% no mês; e avanço de 12,57% no ano. No dia anterior, a moeda havia subido 0,25%, cotada a R$ 5,5344.

Ibovespa

O Ibovespa subiu 1,22%, aos 132.156 pontos. Na máxima do dia, chegou aos 133.073 pontos. Com o resultado, acumulou alta de 0,83% na semana; recuo de 2,83% no mês; e queda de 1,51% no ano. Na véspera, o índice havia caído 0,38%, aos 130.568 pontos.

