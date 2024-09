Mundo Maduro recebe MST e chama o grupo de “poderoso movimento do campo”

Por Redação O Sul | 24 de setembro de 2024

Maduro associa as ações do grupo ao “socialismo do século 21”. Foto: Presidência da Venezuela via Telegram Maduro associa as ações do grupo ao “socialismo do século 21”. (Foto: Presidência da Venezuela via Telegram) Foto: Presidência da Venezuela via Telegram

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, recebeu nessa segunda-feira (23) o líder do Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST), João Pedro Stedile, no Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano. Em publicação feita nas redes, o líder chavista chama o MST de “poderoso movimento do campo” e associa as ações do grupo ao “socialismo do século 21”.

Aliados políticos e ideológicos, Maduro conta com o apoio do MST, mesmo com processo de reeleição questionado pela comunidade internacional. Stedile e outras sete pessoas aparecem sentados à mesa com Maduro, alguns identificados com bonés vermelhos do MST.

Na vídeo, Maduro afirma que há 30 anos ele e grupo político esperam por transformações que abram caminho para uma época de transição para o socialismo. A produção de alimentos, com ensinamento de valores, é enfatizada. Atualmente, o MST desenvolve projeto de produção de alimentos em área de 10 mil hectares no estado de Bolívar, na Venezuela.

“Não haverá nova sociedade sem uma nova economia. É tempo de apertar a marcha, acelerar o passo e ampliar os horizontes reais dos sonhos de várias gerações. É o momento. São dadas as melhores condições para nós avançarmos muito mais além do que fizemos até hoje”, afirmou o presidente da Venezuela.

