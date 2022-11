Economia Dólar fecha em queda, mas tem maior alta semanal desde junho de 2020

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

No ano, a divisa norte-americana apresenta queda de 4,31%. (Foto: EBC)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (11), na contramão do movimento da semana, impactado por incertezas em relação ao controle das contas públicas no futuro governo Lula. A moeda norte-americana encerrou o dia em queda de 1,10%, vendida a R$ 5,3347. Na mínima, chegou a R$ 5,2494.

Com o resultado, a divisa norte-americana fechou a semana com alta de 5,45% – o maior ganho no período desde junho de 2020, quando subiu 5,48%. No mês, a moeda passou a acumular alta de 3,28% frente ao real. No entanto, no ano, ainda apresenta queda de 4,31%.

Mercados

“O mercado está preocupado com a dinâmica dos gastos públicos. Tem que ser uma dinâmica sustentável”, afirmou Alessandra Ribeiro, economista e sócia da Tendências Consultoria, em entrevista a GloboNews.

Além disso, Alessandra pontua que ainda não há definição sobre quem estará na equipe econômica de Lula a partir do próximo ano, o que adiciona incertezas e volatilidade ao mercado. Investidores esperam a nomeação de uma pessoa mais alinhada ao centro do que a esquerda para as pastas da economia.

Para cumprir com as principais promessas de campanha de Lula – com destaque para a continuidade do Auxílio Brasil de R$ 600, um auxílio extra de R$ 150 para crianças pequenas e reajuste do salário mínimo –, o governo de transição planeja criar a PEC da Transição, que liberaria cerca de R$ 175 bilhões no Orçamento de 2023 além do teto de gastos.

Para o assessor de investimentos na Phi Investimentos Gabriel Cordeiro, o discurso adotado pelo presidente eleito vai na contramão dos desejos do mercado e impactou diretamente a desvalorização do real frente ao dólar nesta semana.

“Caso essas ideias que apoiam o furo do teto de gastos e criticam a estabilidade fiscal sejam colocadas em prática, esse cenário afetará negativamente qualquer investidor que tenha o ‘risco Brasil’ em seu patrimônio. Isso porque o país tende a se endividar com esse tipo de política, trazendo uma inflação maior, forçando o Banco Central a manter as taxas de juros elevadas e desvalorizando os ativos brasileiros”, disse o assessor.

Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, fechou em alta nesta sexta, recuperando parte do tombo do dia anterior, quando teve o pior desempenho em quase um ano. O índice fechou em alta 2,26%, aos 112.253 pontos.

Com o resultado, a Bolsa acumulou queda de 5% na semana, e de 3,26% no mês. No ano, no entanto, ainda sobe 7,09%.

