Economia Financeira lança Pix internacional para brasileiros; veja como funciona

Por Redação O Sul | 11 de novembro de 2022

A novidade permite que os turistas brasileiros comprem produtos com o real em lojas no exterior.(Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

O Pix, solução de pagamento já consolidada no mercado brasileiro, ultrapassa fronteiras e ganha espaço no exterior. Desde o dia 1º de novembro, 15 lojas situadas em movimentados polos de visitação de brasileiros em outros países passaram a oferecer o mecanismo como uma meio de pagamento. A novidade possui tarifas menores em relação às transações de cartão de crédito.

Os pagamentos nesta modalidade passa a ser possível graças ao desenvolvimento do Rendix, sistema de transferência internacional que foi criado pelo Agillitas, instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central (BC), em parceira com o Banco Rendimento. A plataforma permite que os lojistas emitam um QR Code por meio do qual o cliente brasileiro pode efetuar o pagamento via Pix.

“No momento da transação, ele (o cliente) tem todas as informações sobre o quanto está pagando em dólar e qual o valor que ele precisa pagar em reais”, diz Henrique Capdeville, CEO da Agillitas. Além disso, todas as instituições financeiras reguladas pelo Banco Central têm acesso à plataforma Rendix.

A outra vantagem para o consumidor é que as tarifas atribuídas nesta transação são bem menores em relação ao cartão de crédito e elimina a necessidade do turista andar pelas ruas com dinheiro local em espécie. Segundo a Agillitas, enquanto o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) cobrado em cartão de crédito é de 6,38% por transação, pelo Pix internacional a tributação cai para 0,38% por transferência.

“Todos os pagamentos com Pix feitos nestas lojas são enviados pela Agillitas em real. Ao fim do dia, vejo qual foi o valor correspondente em dólar que a loja teve e envio em até dois dias”, afirma Capdeville.

Até o momento, 15 lojas adotaram a nova forma de pagamentos. Os estabelecimentos estão situados nas cidades de Buenos Aires e Bariloche, na Argentina, de Punta Del Este, no Uruguai, e de Ciudad Del Este, no Paraguai. Nos Estados Unidos, as negociações seguem avançadas em Miami, no Estado da Flórida.

“Estamos bem animados com a Black Friday e quando a gente coloca essa solução em uma loja a reação é imediata naquele polo turístico e outros comerciantes tendem a querer oferecer”, diz Capdeville. A expectativa é que o produto represente 20% do volume em meios de pagamentos transacionados pela Agillitas nos próximos anos.

