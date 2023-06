Economia Dólar fecha em R$ 4,77, menor patamar em mais de um ano; Ibovespa sobe 0,93%

Este é o menor patamar da moeda norte-americana desde maio de 2022 Foto: Divulgação Este é o menor patamar da moeda norte-americana desde maio de 2022. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Ibovespa voltou a apresentar alta e o dólar renovou a mínima em mais de um ano nesta segunda-feira (19).

A expectativa de queda da inflação, corte de juros e melhora da economia deu força para a queda da moeda norte-americano. O dólar encerrou a sessão negociado a R$ 4,774 na venda. Este é o menor patamar desde maio de 2022. Na mínima, o dólar chegou a ser negociado por R$ 4,759.

Já o principal indicador da bolsa brasileira fechou o pregão com alta de 0,93%, aos 119.857 pontos. Na máxima, o Ibovespa chegou a encostar nos 120 mil pontos.

Os índices podem ser explicados por conta dos investidores que estão à espera da decisão dos próximos passo dos juros pelo Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC), na quarta-feira (21).

As apostas do mercado estão na manutenção da Selic no atual patamar de 13,75% ao ano, mas com a sinalização da autoridade monetária em iniciar o corte da taxa básica a partir do próximo encontro, agendado para agosto.

As ações da JBS (JBSS3) foram destaque ao fecharem com alta de 3,86%, impulsionadas por conta de que a empresa planeja investir R$ 800 milhões em uma unidade em Diamantino (MT).

De acordo com o comunicado oficial, serão gerados ao menos 1.400 empregos no local, além da manutenção dos atuais. A força de trabalho será duplicada na unidade, para 2.800 colaboradores.

Ainda entre as maiores altas do dia, ficaram algumas companhias ligadas ao mercado interno. Os papéis preferenciais da Azul (AZUL4) subiram 3,93% e os da Gol (GOLL4), 2,73%. Os papéis ordinários da Localiza (RENT3) ganharam 3,90% e os da Cogna ([ativo=CONG3]), 3,73%.

