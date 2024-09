Economia Dólar fecha em R$ 5,65 e tem maior patamar em um mês; Ibovespa cai

Por Redação O Sul | 10 de setembro de 2024

O dólar subiu 1,31%, cotado a R$ 5,6546, no maior patamar desde 6 de agosto.

O dólar encerrou a sessão desta terça-feira (10) em alta, à medida que o mercado seguia de olho nas eleições norte-americanas. Donald Trump e Kamala Harris terão, na noite desta terça, o primeiro debate desta campanha eleitoral. Investidores também repercutiram os novos dados de inflação por aqui e continuaram à espera das decisões de juros dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos.

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), os preços medidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) caíram 0,02% em agosto, na primeira deflação do ano. O resultado veio um pouco melhor que as expectativas, que esperavam uma alta de, em média, 0,01% nos preços.

Ao final da sessão, o dólar subiu 1,31%, cotado a R$ 5,6546, no maior patamar desde 6 de agosto, quando fechou em R$ 5,6561. Na máxima do dia, chegou a R$ 5,6714. No dia anterior, a moeda americana teve baixa de 0,15%, cotada em R$ 5,5816. Com o resultado, acumulou alta de 1,16% na semana; ganho de 0,39% no mês; e avanço de 16,53% no ano.

Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, fechou em queda de 0,31%, aos 134.320 pontos. Com o resultado, o índice acumulou: recuo de 0,19% na semana; queda de 1,24% no mês; e ganho de 0,10% no ano. Na véspera, o índice fechou em alta de 0,12%, aos 134.737 pontos.

