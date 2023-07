Economia Dólar fecha na maior cotação em mais de um mês; Ibovespa encerra em forte queda

O dólar fechou em alta de 1,64% nesta quinta Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

O dólar encerrou o pregão desta quinta-feira (6) a R$ 4,92, a maior cotação em mais de um mês da moeda norte-americana. Já o Ibovespa fechou em forte queda sendo pressionado pelo ambiente de aversão ao risco no exterior. O dólar fechou em alta de 1,64%, negociado a R$ 4,9298, após atingir a máxima de R$ 4,9499.

É a maior cotação de fechamento desde o pregão de 05 de junho, quando a divisa encerrou a R$ 4,9303.

Já a B3 caiu 1,78%, aos 117.426 pontos. No exterior, as bolsas caíram diante dos receios do maior aperto monetário em economias desenvolvidas. O índice Dow Jones fechou em baixa de 1,07%, o S&P 500 caiu 0,79% e o Nasdaq cedeu 0,82%. Já o pan-europeu Stoxx 600 encerrou com perdas de 2,34%.

A sessão foi marcada por um movimento uniforme de venda de ações e alta robusta dos juros nos principais mercados globais por conta de indicadores do mercado de trabalho dos Estados Unidos pois há expectativa de que o Federal Reserve (Fed) vai subir mais os juros nos próximos meses. Na cena interna, os investidores monitoraram as negociações sobre a Reforma Tributária, que deve ser votada na noite desta quinta.

