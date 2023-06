Brasil Dólar fecha no menor nível em um ano; Ibovespa encerra a segunda-feira em alta de 0,27%

12 de junho de 2023

A moeda norte-americana encerrou esta segunda-feira (12) vendido a R$ 4,86 Foto: Valter Campanato/Agência Brasil A moeda norte-americana encerrou esta segunda-feira (12) vendido a R$ 4,86. (Foto: Valter Campanato/Agência Brasil) Foto: Valter Campanato/Agência Brasil

O dólar voltou a cair e fechou no menor nível em um ano. Já a bolsa de valores subiu pela sétima vez consecutiva e atingiu o maior nível desde novembro do ano passado.

A moeda norte-americana encerrou esta segunda-feira (12) vendido a R$ 4,867, com recuo de R$ 0,01 (-0,2%). Com o resultado desta segunda, o dólar está no menor nível desde 6 de junho do ano passado, quando estava em R$ 4,79. A divisa acumula queda de 4,06% neste mês e de 7,82% em 2023.

No mercado de ações, o otimismo também predominou no dia de hoje. O índice Ibovespa, da B3, fechou aos 117.336 pontos, com alta de 0,27%.

O indicador alcançou o maior nível desde 4 de novembro do ano passado, dias após o resultado das eleições presidenciais.

Fatores internos e externos contribuíram para o clima favorável. No Brasil, a Taxa Selic (juros básicos da economia) em 13,75% ao ano tem estimulado a entrada de capitais estrangeiros, atraídos pelos altos rendimentos.

Enquanto isso, nos Estados Unidos, aumentaram as expectativas de que o Federal Reserve (Fed, Banco Central norte-americano) interrompa o ciclo de aumento de juros. A medida deverá ser anunciada na próxima reunião nesta semana. Juros menos altos em economias avançadas beneficiaram países emergentes, como é o caso do Brasil.

