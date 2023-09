Economia Dólar fecha o dia em leve recuo; Ibovespa encerra praticamente estável

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,12%, cotada a R$ 4,93. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,12%, cotada a R$ 4,93. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O Ibovespa encerrou o pregão praticamente estável nesta segunda-feira (4), com leve queda de 0,10%, aos 117.776 pontos. O dia foi marcado por uma baixa negociação, com um volume de R$ 12,40 bilhões negociado, em razão do feriado do Dia do Trabalho nos Estados Unidos. As bolsas americanas ficaram fechadas.

Entre os destaques da B3, as ações ordinárias da Vale (VALE3) ganharam 0,74%, as da CSN Mineração (CMIN3), 1,15%, e as preferenciais série A da Usiminas (USIM5), 0,87%. Também entre as altas do Ibovespa, os papéis da Minerva (BEEF3), avançaram 4,56%, principalmente se recuperando da forte queda da última semana.

O dólar também fechou a sessão em queda, em uma semana mais curta por conta do feriado de Dia da Independência, que acontece nesta quinta-feira (7).

O dia também foi de liquidez reduzida por conta do mercado americano. Os investidores repercutiram as novas projeções para a economia brasileira divulgadas pelo Banco Central do Brasil, e a economia na China também ficou no radar. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,12%, cotada a R$ 4,93. Na última sexta-feira (1°), o dólar encerrou o pregão com baixa de 0,20%, vendido a 4,94.

