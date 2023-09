Esporte Neymar é um dos atletas mais ricos da história do esporte, diz estudo

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

Jogador de 31 anos é o único brasileiro da lista. Foto: Divulgação/Al-Hilal Jogador de 31 anos é o único brasileiro da lista. (Foto: Divulgação/Al-Hilal) Foto: Divulgação/Al-Hilal

Grandes nomes do esporte mundial fazem parte da lista de atletas mais ricos de todos os tempos. O estudo produzido pelo site “Statista”, coloca Neymar como o único brasileiro presente no ranking. Michael Jordan lidera os números, enquanto Serena Williams é a única representante mulher.

A lista conta com 40 atletas e detalha o patrimônio daqueles que mais ganharam dinheiro na história. O portal, especializado em finanças do esporte, usou como base de dados os salários, patrocínios e negócios para fazer o levantamento de quanto cada um faturou ao logo dos anos.

Líder do ranking, Michael Jordan conta com um patrimônio de US$ 3,3 bilhões. O astro da NBA alcançou o topo da lista após a venda da sua parte do Charlotte Hornets, junto das participações em lucros da linha de tênis que leva o seu nome e do licenciamento de outros produtos.

Golfistas dominam

Em seguida, três golfistas completam o top 4: Tiger Woods (US$ 2,5 bilhões), Arnold Palmer (US$ 1,7 bilhão) e Jack Nickalus (US$ 1,63 bilhão). O esporte conta com altos valores de premiações, além dos pagamentos expressivos feitos por patrocinadores que, em sua maioria, são marcas de luxo.

Cristiano Ronaldo (US$ 1,58 bilhão), LeBron James (US$ 1,53 bilhão), Lionel Messi (US$ 1,48 bilhão), Floyd Mayweather (US$ 1,41 bilhão), Roger Federer (US$ 1,38 bilhão) e o golfista Phil Mickelson (US$ 1,36 bilhão) completam o top10 do ranking.

Presença única

Único brasileiro na lista, Neymar ocupa a 17ª posição. O camisa 10 da Seleção Brasileira, e atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita, o jogador tem patrimônio avaliado em US$ 860 milhões (cerca de R$ 4,13 bilhões). Os números colocam Neymar acima de atletas como Tom Brady, Lewis Hamilton, Rafael Nadal e Stephen Curry.

Serena Williams é a única mulher presente no ranking. A tenista está na 38ª posição com um patrimônio de US$ 600 milhões.

Veja a lista completa:

Michael Jordan (basquete) – US$ 3,3 bilhões Tiger Woods (golfe) – US$ 2,5 bilhões Arnold Palmer (golfe) – US$ 1,7 bilhão Jack Nickalus (golfe) – US$ 1,63 bilhão Cristiano Ronaldo (futebol) – US$ 1,58 bilhão LeBron James (basquete) – US$ 1,53 bilhão Lionel Messi (Futebol) – US$ 1,48 bilhão Floyd Mayweather (boxe) – US$ 1,41 bilhão Roger Federer (tênis) – US$ 1,38 bilhão Phil Mickelson (golfe) – US$ 1,36 bilhão Michael Schumacher (automobilismo) – US$ 1,31 bilhão David Beckham (futebol) – US$ 1,28 bilhão Kobe Bryant (basquete) – US$ 1,05 bilhão Shaquille O’Neal (basquete) – US$ 1,05 bilhão Greg Norman (golfe) – US$ 1 bilhão Mike Tyson (boxe) – US$ 880 milhões Neymar (futebol) – US$ 860 milhões Kevin Durant (basquete) – US$ 850 milhões Lewis Hamilton (automobilismo) – US$ 790 milhões Alex Rodriguez (beisebol) – US$ 750 milhões Manny Pacquiao (boxe) – US$ 730 milhões Tom Brady (futebol americano) – US$ 690 milhões Jeff Gordon (automobilismo) – US$ 690 milhões Geroge Foreman (boxe) – US$ 680 milhões Valentino Roddi (motovelocidade) – US$ 680 milhões Peyton Manning (futebol americano) – US$ 680 milhões Oscar de la Hoya (boxe) – US$ 670 milhões Rafael Nadal (tênis) – US$ 660 milhões Stephen Curry (basquete) – US$ 660 milhões Derek Jeter (beisebol) – US$ 650 milhões Ernie Els (golfe) – US$ 850 milhões Dale Earnhardt (automobilismo) – US$ 620 milhões Conor McGregor (MMA) – US$ 620 milhões Magic Johnson (basquete) – US$ 620 milhões Kevin Garnett (basquete) – US$ 610 milhões Fernando Alonso (automobilismo) – US$ 610 milhões Gary Player (golfe) – US$ 610 milhões Evander Holyfield (boxe) – US$ 600 milhões Serena Williams (tênis) – US$ 600 milhões Andre Agassi (tênis) – US$ 590 milhões

2023-09-04