Por Redação O Sul | 20 de junho de 2023

A moeda norte-americana já recuou 9,15%. no ano. (Foto: Divulgação)

Após uma sequência de quedas, o dólar fechou em alta nessa terça-feira (20), com os investidores aguardando a decisão do Comitê de Política Monetária (Copom), que deve acontecer nesta quarta (21), e de olho no andamento do texto do arcabouço fiscal no Congresso.

O corte na taxa de juros na China, que veio abaixo do esperado, e a expectativa pelo depoimento do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, também ficaram no radar.

Ao final da sessão, a moeda norte-americana avançou 0,42%, cotada a R$ 4,7953.

No dia anterior, o dólar caiu 0,90% e fechou vendido a R$ 4,7751, no menor patamar desde 3 de junho do ano passado. Com o resultado mais recente, a moeda passou a acumular quedas de: 0,48% na semana; 5,48% no mês e 9,15% no ano.

Mercados

Começou nesta terça o encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil (BC), que dura até esta quarta (22).

A previsão do mercado é que o colegiado decida pela manutenção da Selic, taxa básica do País, em 13,75% ao ano. A estimativa é que um ciclo de corte dos juros comece apenas na próxima reunião do comitê, em agosto.

Ainda no cenário doméstico, outro ponto de atenção é o arcabouço fiscal. A previsão é que o texto do projeto do governo seja apresentado e votado ainda hoje no Senado Federal.

Já no exterior, o sentimento é mais negativo neste pregão por conta da decisão de política monetária na China. O governo do país asiático reduziu em 0,10% a taxa de juros do país, que caiu de 4,30% para 4,20%.

A decisão desagradou o mercado, que esperava uma queda mais acentuada dos juros, como forma do governo estimular a economia do país, que vem passando por um período de desaceleração, segundo os últimos indicadores divulgados.

A segunda maior economia do mundo é a maior demandante por diversos produtos exportados por vários países. Assim, se a atividade econômica chinesa desacelera, o impacto pode ser sentido em nível global – e por isso uma queda maior nos juros era esperada.

Além disso, também é esperado que dirigentes do Fed discursem ao longo do dia, podendo trazer novos sinais sobre o rumo dos juros no país. O depoimento do presidente da autarquia, Jerome Powell, ao senado norte-americano acontece entre amanhã e quinta e também fica no centro das atenções.

Apesar da alta registrada durante o dia, um levantamento do Trademap mostra que o Dólar Ptax Venda (a taxa que representa o valor do real sobre o dólar) registra, em junho, a maior queda semestral em sete anos.

“No primeiro semestre de 2023, até 19 de junho, o Dólar Ptax Venda registra um recuo de -8,38%, o que representa o maior declínio desde o primeiro semestre de 2016, quando o dólar caiu -17,80%. A maior valorização da moeda estrangeira ocorreu no segundo semestre de 2020, com 35,86%, seguida pelo segundo semestre de 2018”, aponta o estudo.

2023-06-20