Por Redação O Sul | 22 de março de 2023

O Fed divulgou às 15h desta quarta a decisão de elevar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros dos EUA, para uma faixa de 4,75% a 5%

O dólar fechou em queda nesta quarta-feira (22), dia das decisões de juros do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e do Comitê de Política Monetária (Copom). A moeda norte-americana recuou 0,18%, cotada a R$ 5,2359.

FED

O Fed divulgou às 15h desta quarta a decisão de elevar em 0,25 ponto percentual a taxa de juros dos EUA, para uma faixa de 4,75% a 5%. O aumento, dentro do esperado pelo mercado, não provocou movimentos mais acentuados na cotação do dólar. Na véspera, a moeda norte-americana fechou em alta de 0,05%, cotada a R$ 5,2451. Com o resultado de hoje, passou a acumular alta de 0,21% no mês e queda de 0,80% no ano.

O que está mexendo com os mercados?

Toda a atenção dos mercados está voltada às decisões de juros dos Estados Unidos e Brasil. Às 15h, o Federal Reserve anunciou a elevação da taxa de juros para uma faixa de 4,75% a 5% — um aumento de 0,25 ponto percentual.

