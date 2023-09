Economia Dólar recua e fecha a R$ 4,91, após inflação dos Estados Unidos ficar dentro do esperado

Por Redação O Sul | 13 de setembro de 2023

A moeda norte-americana teve queda de 0,71%. (Foto: Bearfotos/Freepik)

O dólar fechou em baixa nesta quarta-feira (13), com investidores repercutindo os dados da inflação americana em agosto. No mês, a inflação subiu 0,6%, em linha com o esperado pelo mercado, mas demonstrando uma aceleração dos preços em relação a julho, quando subiu 0,2%.

O resultado é importante para a próxima reunião do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), que vai decidir o rumo das taxas de juros no país, hoje entre 5,25% e 5,50% ao ano. Ao final da sessão, a moeda norte-americana recuou 0,71%, cotada a R$ 4,9167.

No dia anterior, o dólar fechou com alta de 0,42%, vendido a R$ 4,9520. Com o resultado desta quarta, a moeda passou a acumular quedas de 1,31% na semana; 0,67% no mês; e de 6,85% no ano.

Influências

Em um dia de agenda mais esvaziada no Brasil, as atenções dos mercados ficaram voltadas para o exterior, com destaque para os novos dados da inflação norte-americana.

O índice de preços ao consumidor dos EUA subiu 0,6% em agosto, no maior ganho desde junho de 2022, segundo informações divulgadas hoje pelo Departamento do Trabalho norte-americano.

Apesar de o resultado ter vindo em linha com o esperado pelo mercado, a nova aceleração — a terceira consecutiva — aumenta a expectativa pela decisão do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), que deve se reunir na próxima semana para determinar o futuro dos juros da maior economia do mundo.

Os Estados Unidos, assim como boa parte do mundo, passaram por um período de forte pressão inflacionária causada pelos problemas trazidos pela pandemia de Covid-19 e a guerra entre Rússia e Ucrânia.

Para controlar o avanço dos preços, o Fed passou a elevar as taxas de juros no país, que já chegaram ao maior patamar em anos. O principal fator determinante para a continuidade dessas altas nos juros ou o início de um corte é, justamente, a inflação.

Metas de inflação

O Índice de Preços ao Consumidor (CPI, na sigla em inglês) até começou a arrefecer, mas continua acima das metas de inflação estabelecidas pelo Fed .

Juros altos nos Estados Unidos tendem a aumentar a rentabilidade dos títulos públicos americanos, considerados os mais seguros do mundo.

Isso leva a uma migração de recursos para o país, o que favorece o dólar em detrimento de outras moedas, principalmente as de países emergentes, além de ser prejudicial para os ativos de riscos, como os mercados de ações.

No entanto, com a inflação dentro das projeções de analistas e investidores, a expectativa é de que o Fed não mexa nas taxas de juros, pelo menos na próxima reunião.

