Economia Dólar encerra a quinta-feira em R$ 5,98, após anúncio de medidas de contenção de gastos e isenção de Imposto de Renda

Por Redação O Sul | 28 de novembro de 2024

No ano, a moeda tem alta de mais de 23%. Foto: Reprodução No ano, a moeda tem alta de mais de 23%. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O dólar fechou em alta nessa quinta-feira (28), renovando o seu maior valor nominal da história: R$ 5,9891. Ao longo do pregão, a moeda norte-americana bateu os R$ 6 pela primeira vez. Na máxima do dia, havia chegado a R$ 6,0029. O mercado financeiro repercutiu o detalhamento do pacote de corte de gastos do governo federal e do plano de isenção do Imposto de Renda para contribuintes que ganham até R$ 5 mil.

Com o clima azedo nos mercados, o Ibovespa, principal índice acionário da Bolsa de Valores brasileira, a B3, fechou em mais uma forte queda, de 2,40%.

Pela manhã, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, do Planejamento, Simone Tebet, e da Casa Civil, Rui Costa, realizaram uma coletiva com jornalistas para explicar mais detalhes do pacote anunciado na véspera.

As medidas, anunciadas por Haddad em um pronunciamento em rede nacional na quarta-feira (27), preveem um corte de gastos de R$ 70 bilhões em 2025 e 2026. Entre as ações, estão uma limitação para o crescimento do salário mínimo, restrição para o abono salarial e uma alíquota de até 10% de imposto para pessoas que ganham mais de R$ 600 mil por ano.

Além do pacote de corte, o governo também propôs isentar o Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil por mês, promessa de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Atualmente, o limite de isenção é de R$ 2.824.

O anúncio, no entanto, teve sabor agridoce para o mercado financeiro. Isso porque apesar de ter cumprido com a economia esperada, a isenção do IR ainda pode ter um alto custo para o governo.

Segundo o presidente do Bradesco Asset, Bruno Funchal, apesar de o pacote de corte de gastos ter ido na direção correta, com uma série de medidas positivas, houve uma reação negativa dos preços no mercado.

Reação

O real tem sofrido uma desvalorização acentuada há semanas, conforme aumenta a cautela dos investidores com a condução das contas públicas brasileiras. Quando os gastos públicos estão elevados, o mercado passa a desconfiar da capacidade do país de arcar com suas dívidas no médio e longo prazo.

Havia uma grande expectativa do mercado financeiro de que a equipe econômica do governo federal apresentasse algum pacote de cortes nos gastos públicos logo após o segundo turno das eleições municipais no Brasil. Foram vários adiamentos desde então.

Na quarta-feira, porém, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez um pronunciamento à nação anunciando o pacote de cortes nos gastos, com estimativa de poupar R$ 70 bilhões entre 2025 e 2026.

Com uma grande espera do mercado pelo anúncio de um novo pacote de cortes de gastos pelo governo, a notícia, que tinha tudo para ser bem recebida pelos investidores, se mostrassem um comprometimento do governo em cumprir com o arcabouço fiscal (conjunto de regras de equilíbrio orçamentário). Mas o efeito foi o contrário. (AG)

