Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

Foto: Reprodução

O dólar encerrou a sessão em alta nesta segunda-feira (22) no maior patamar desde outubro. Já o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa de valores brasileira, a B3, encerrou em queda.

Os investidores monitoravam decisões de juros na Europa e no Japão, além de repercutirem novos resultados corporativos nos Estados Unidos.

No cenário nacional, analistas continuam de olho no desenrolar da última medida provisória (MP) voltada para ampliação da arrecadação e a sanção do Orçamento de 2024. Programa industrial lançado pelo governo também ficou no radar.

Ao final da sessão, o dólar subiu 1,24%, cotado a R$ 4,9878. Com o resultado, acumulou alta de 1,24% na semana;

e ganhos de 2,79% no mês e no ano. Na sexta-feira (19), a moeda norte-americana caiu 0,08%, cotado a R$ 4,9268.

Enquanto o Ibovespa encerrou com um recuo de 0,81%, aos 126.602 pontos. Na sexta, o índice teve alta de 0,25%, aos 127.636 pontos. E com o resultado, acumulou recuo de 2,57% na semana; e

quedas de 4,89% no mês e no ano.

