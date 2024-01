Acontece Para Fiergs, novo plano industrial do Governo Federal é importante por colocar o setor no centro do crescimento econômico

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

Presidente Petry diz que acompanhará a execução das medidas. Foto: Divulgação/Fiergs Fiergs acompanha a evolução das medidas econômicas do governo Lula. (Foto: Divulgação/Fiergs) Foto: Divulgação/Fiergs

Na avaliação da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), os objetivos do anúncio do plano Nova Indústria Brasil, realizado nesta segunda-feira (22) pelo Governo Federal, estão corretos e em sintonia com o trabalho realizado pelo Grupo de Política Industrial da entidade. “É importante que as autoridades máximas do país tenham reconhecido o papel da indústria como o setor básico para o desenvolvimento nacional”, destaca o presidente da Fiergs, Gilberto Porcello Petry.

Segundo o presidente, a Fiergs vem posicionando a “centralidade” da indústria no crescimento brasileiro, pois a agricultura de precisão, por exemplo, se consolidou através de máquinas e equipamentos fabricados pelo setor, assim como não existiria o comércio virtual sem a indústria da tecnologia de informação. “Portanto, estamos na base de qualquer processo de desenvolvimento efetivo e bem planejado”, diz.

Petry reforça ainda que, como vice-presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI), estará no acompanhamento da execução prática das medidas de Política Industrial do Governo. De acordo com ele, é preciso que os meios para atingir os objetivos sejam conduzidos com muito cuidado, para evitar erros cometidos no passado. “Na Fiergs, passaremos a estudar os detalhes do que foi anunciado, até para propor ajustes e sugestões, que faremos através da Confederação, que tem assento no Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial”, finaliza.

