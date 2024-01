Rio Grande do Sul CEEE Equatorial adia para esta terça-feira o retorno total da energia elétrica no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

O novo prazo foi dado pelo presidente da empresa Riberto Barbanera em uma coletiva realizada nesta segunda-feira.

A CEEE Equatorial adiou para esta terça-feira (23) a previsão de retorno total do serviço de energia elétrica no Rio Grande do Sul.

O novo prazo foi dado pelo presidente Riberto Barbanera em uma coletiva realizada nesta segunda-feira (22) na sede da empresa na Zona Norte de Porto Alegre.

O temporal atingiu o Estado na última terça (16). Desde então, clientes da concessionária enfrentam diversos transtornos.

“Nós vamos continuar mobilizados com todas as equipes até que todos os nossos clientes que estão há bastante tempo sem energia possam ter o serviço restabelecido. Nós vamos continuar trabalhando e não vamos parar”, disse.

O levantamento mais recente da CEEE Equatorial aponta que ainda existem 8.307 clientes sem luz na área de concessão da empresa, sendo pouco mais de 6 mil em Porto Alegre.

“Ontem [domingo] nós tínhamos tudo pra liquidar esses 8 mil clientes que faltam. Mas um avião de pulverização bateu numa linha de transmissão no Litoral do Estado e rompe três cabos de linha de alta tensão, desligando 20 mil clientes”, frisou Barbanera.

Quatro municípios foram afetados: Palmares, Mostardas, Capivari do Sul e Tavares. O piloto conseguiu pousar a aeronave e não se feriu. O avião realizava pulverização em uma lavoura de arroz e atingiu uma linha de transmissão no interior de Capivari do Sul, no Litoral Norte do Estado. Equipes de manutenção da distribuidora reestabeleceram a energia durante a tarde. As causas do acidente serão apuradas.

