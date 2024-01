Rio Grande do Sul Testes rápidos e vacina ajudam no combate à contaminação de dengue no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 22 de janeiro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A principal forma de transmissão é pela picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti. Foto: Divulgação A principal forma de transmissão é pela picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O período de chuvas combinado com calor favorece o aumento de infestação pelo Aedes Aegypti, o mosquito transmissor da dengue. Por isso, é fundamental buscar a prevenção, bem como estar atento aos principais sintomas, especialmente febre e dores musculares intensas.

Para prevenção da dengue é importante manter os ambientes limpos, sem acúmulo de água parada. A principal forma de transmissão é pela picada da fêmea infectada do mosquito Aedes aegypti.

De acordo com a Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul, os principais sintomas são: febre alta (39°C a 40°C) com duração de dois a sete dias, dor atrás dos olhos, dor de cabeça, dor no corpo, dor nas articulações, mal-estar geral, náusea, vômito, diarreia, manchas vermelhas na pele com ou sem coceira. Os sinais podem se agravar, ocasionando o extravasamento de plasma e/ou hemorragias que podem levar a pessoa ao choque grave e morte.

Para auxiliar a população no combate à doença, a Panvel está oferecendo a vacina Qdenga com valores promocionais até março. A rede também disponibiliza o Teste Rápido de Dengue Duo, realizado com a coleta de apenas uma gota de sangue e resultado entregue em 15 minutos.

Os serviços podem ser conferidos em salas especiais do Panvel Clinic, com a opção de comprar na própria loja ou nos canais digitais da rede, bastando escolher a unidade mais próxima para sua realização.

Vacina Qdenga

A Qdenga, é a vacina aprovada no Brasil para um público mais amplo, já que o imunizante anterior é indicado apenas para quem já teve dengue. Indicada para crianças acima de 4 anos de idade, adolescentes e adultos até 60 anos de idade, sua aplicação prevê esquema de duas doses, com intervalo de três meses entre elas, e também necessita de receita médica. A vacina é composta por quatro diferentes sorotipos do vírus causador da dengue, o que contribui para sua eficácia.

Teste Rápido de Dengue Duo

O Teste detecta simultaneamente os anticorpos IgG e IgM e antígeno NS1. Isso inclui os quatro tipos de vírus da dengue (1, 2, 3 e 4), possibilitando identificar com maior assertividade a contaminação. Em casos positivos, o cliente é orientado a procurar atendimento especializado com seu médico de referência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/testes-rapidos-e-vacina-ajudam-no-combate-a-contaminacao-de-dengue-no-rio-grande-do-sul/

Testes rápidos e vacina ajudam no combate à contaminação de dengue no Rio Grande do Sul

2024-01-22