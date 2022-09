Economia Dólar sobe e tem maior alta diária desde abril. Ibovespa tem queda acentuada

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Moeda norte-americana encerrou o dia com cotação de R$ 5,2480, em alta de 2,61%. No dia 22 de abril, o aumento foi de 4,04%

O dólar fechou em forte alta nesta sexta-feira (23), ao final de uma semana de atenção às taxas de juros e apesar da intervenção do Banco Central (BC). A moeda norte-americana encerrou o dia com cotação de R$ 5,2480, em alta de 2,61%. Esta é a maior alta diária desde 22 de abril, quando a moeda cresceu 4,04%.

A alta segue forte mesmo após o Banco Central vender US$ 2 bilhões em leilões de venda de moeda conjugados com leilões de compra no mercado interbancário, em operação que não realizava desde o fim de 2021.

O BC recorre a esse instrumento principalmente em momentos de falta de liquidez no mercado de câmbio à vista, o que normalmente ocorre no fim do ano. O comentário no mercado é que o BC pode ter realizado a operação para ajustes no cupom cambial (taxa de juro em dólar), que acelerou a alta recentemente.

Na quinta-feira, o dólar fechou em queda de 1,10%, a R$ 5,1147. Com o resultado de hoje, acumulou queda de 0,2% na semana e alta de 0,91% no mês. No ano, tem queda de 5,86% frente ao real.

Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da bolsa de valores de São Paulo, a B3, fechou em queda acentuada nesta sexta-feira (24), dia de fortes perdas nos mercados externos. Em dados preliminares, as perdas mais significativas na bolsa paulista ocorreram na Petrobras, que recuou mais de 7%. A Vale e o Bradesco caíram mais de 2%, enquanto o Banco do Brasil e o Itaú tiveram queda acima de 1%.

