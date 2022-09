Seleção Brasil arrasa Gana no penúltimo amistoso pré-Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2022

Seleção volta a campo na terça-feira (27), contra a Tunísia, no último amistoso antes de Tite fechar a lista para a Copa do Qatar, em novembro Foto: Lucas Figueiredo/CBF Seleção volta a campo na terça-feira (27), contra a Tunísia, no último amistoso antes de Tite fechar a lista para a Copa do Qatar, em novembro. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

No penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo 2022, o Brasil jogou bem e arrasou Gana por 3 a 0, nesta sexta-feira (23), em Le Havre, na França. A atuação da equipe canarinho foi boa, especialmente no primeiro tempo.

O “quinteto mágico” escalado pelo técnico Tite funcionou muito bem, com Neymar e Lucas Paquetá construindo bem no meio-campo e Vinicius Jr., Raphinha e Richarlison infernizando a defesa rival. Além disso, o zagueiro Éder Militão, que atuou como lateral-direito, teve atuação bastante segura.

O jogo

O Brasil abriu o placar logo no comecinho, com mais um gol de cabeça do zagueiro Marquinhos. O time era totalmente dono do jogo, perdendo chance atrás de chance de ampliar e envolvendo facilmente a defesa ganesa, especialmente com Raphinha e Vini Jr.

Coube a Richarlison, porém, ampliar aos 28: ele recebeu assistência perfeita de Neymar e bateu de primeira, no cantinho, fazendo um belo gol. O “Pombo” também apareceu bem na área aos 40, cabeceando forte o cruzamento de Neymar e estufando as redes do goleiro Wallacot.

No 2º tempo, Tite fez diversas mudanças e deu chance a nomes como Bremer, Fabinho, Antony, Everton Ribeiro, Rodrygo e Matheus Cunha.

O ritmo brasileiro não foi o mesmo, mas a seleção quase ampliou em jogada de Neymar, aos 35, na qual ele passou por três zagueiros e bateu para boa defesa. Depois, aos 41, Rodrygo bateu, Wallacot espalmou para o meio da área e Matheus Cunha quase fez no rebote, mas a zaga salvou em cima da linha.

Com isso, o placar ficou mesmo em 3 a 0 até o apito final. Agora, a seleção volta a campo na terça-feira (27), contra a Tunísia, no último amistoso antes de Tite fechar a lista para o Qatar.

