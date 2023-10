Economia Dólar sobe para a R$ 5; Ibovespa tem queda após fala de Lula sobre meta fiscal

Por Redação O Sul | 27 de outubro de 2023

O dólar fechou em alta e o Ibovespa, principal índice acionário da bolsa brasileira, a B3, teve queda nesta sexta-feira (27), após falas do presidente Lula (PT) sobre a meta fiscal do País. O chefe do Executivo afirmou que “dificilmente” o governo alcançará a meta de déficit zero em suas contas em 2024, declaração que mexeu com os ânimos do mercado.

No pregão desta sexta, investidores também repercutiram dados da inflação dos Estados Unidos, em busca de novos sinais sobre os próximos passos do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) quanto ao juro básico do país.

Também ficou no radar do mercado a divulgação de balanços corporativos. No Brasil, destaque para os resultados financeiros divulgados pela Vale, Suzano e Usiminas, além dos números de produção da Petrobras e de entregas da Embraer.

Dólar

A moeda norte-americana avançou 0,46% nesta sexta, cotada a R$ 5,0126. Na quinta-feira (26), o dólar encerrou o dia cotado a R$ 4,9896, com recuo de 0,23% . Com o resultado, a moeda passou a acumular perdas de: 0,35% na semana; 0,28% no mês; 5,03% no ano.

Ibovespa

Já o Ibovespa recuou 1,29%, aos 113.301 pontos. Na quinta, o índice fechou com queda de 0,82%, aos 112.830 pontos. Com o resultado, passou a acumular alta de 0,13% na semana; queda de 2,80% no mês; ganho de 3,25% no ano.

2023-10-27