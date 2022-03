Economia Dólar sobe quase 1% e fecha a semana em R$ 5,078

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

No ano, o dólar recua 8,93%. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Após duas baixas seguidas, o dólar comercial fechou esta semana em alta de 0.99%, vendido a R$ 5,078. O período terminou com queda acumulada de 1,51%. No ano, o dólar recua 8,93%. Na sexta investidores ficaram de olho no PIB do Brasil, que cresceu 4,6% em 2021 e nos desdobramentos da guerra na Ucrânia.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasileira (B3), fechou em queda de 0,6%, aos 114.473,78 pontos. Na semana, a alta acumulada foi de 1,18%. No ano, a Bolsa ganha 9,21% até agora.

O valor do dólar divulgado diariamente pela imprensa refere-se ao dólar comercial. Para quem vai viajar e precisa comprar moeda em corretoras de câmbio, o valor é mais alto.

Alta demanda

Nos últimos dias, o dólar não estava subindo porque o Brasil está recebendo mais fluxo da moeda. A instabilidade no exterior, com a guerra na Ucrânia, e os juros mais altos atraem investidores estrangeiros, e isso tende a redução a cotação aqui. Na sexta, esses fatores não foram suficientes para segurar a moeda.

As ações europeias tiveram as menores pontuações desde março de 2020 na sexta, puxadas por baixas de empresas de automóveis e bancos após o incêndio na usina nuclear da Ucrânia.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 3,56%, a 421,78 pontos. Isso representa um recuo de 7% na semana, o pior em quase um ano.

Bancos registraram queda de 7,9% em ações e especialistas levantam preocupações sobre uma inflação descontrolada e desaceleração do crescimento econômico na zona do euro.

O índice alemão DAX, baseado em papéis do setor de automóveis, fechou em queda de 4,4%. É o menor patamar em mais de um ano diante da queda das montadoras.

Confira uma lista geral dos índices das Bolsas da Europa na sexta-feira:

— Londres, Inglaterra (índice Financial Times): -3,48%, 6.987,14 pontos;

— Frankfurt, Alemanha (índice DAX): -4,41%, 13.094,54 pontos;

— Paris, França (índice CAC-40): -4,97%, 6.061,66 pontos;

— Milão, Itália (índice Ftse/Mib): -6,24%, 22.464,86 pontos;

— Madri, Espanha (índice Ibex-35): -3,63%, 7.720,90 pontos;

— Lisboa, Portugal (índice PSI20): -2,49%, 5.331,85 pontos

Bolsas asiáticas

Sob influência dos ataques russos à usina ucraniana, as Bolsas asiáticas também registram queda. O índice japonês Nikkei caiu 2,23% em Tóquio, a 25.985,47 pontos, enquanto o Hang Seng recuou 2,50% em Hong Kong, a 21.905,29 pontos.

O sul-coreano Kospi teve queda de 1,22% em Seul, a 2.713,43 pontos, e o Taiex registrou baixa de 1,10% em Taiwan, a 17.736,52 pontos. Na China continental, o Xangai Composto caiu 0,96%, a 3.447,65 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composite apresentou perda de 1,28%, a 2.264,64 pontos.

