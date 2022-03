Tecnologia Cinco atualizações do WhatsApp que entraram para a “lista negra” de muita gente

Por Redação O Sul | 5 de março de 2022

Alguns upgrades do aplicativo são motivos de controvérsias e podem desagradar o público. (Foto: Reprodução)

A cada atualização lançada pelo WhatsApp, os usuários ficam na expectativa de ser algo que trará utilidade para as tarefas do dia a dia ou inovação na maneira de enviar e receber mensagens. Porém, nem sempre essas modificações são bem recebidas pelos usuários.

Na realidade, alguns upgrades disponibilizados são motivos de controvérsias e podem desagradar o público que utiliza o mensageiro para se comunicar com amigos, familiares ou para fins profissionais. Conheça algumas dessas atualizações e veja se elas também não fazem parte da sua “lista negra” de mudanças.

1. Zoom indesejado da câmera

Desde junho de 2021, a câmera do aplicativo passou a aplicar o feito de zoom que provocava uma aproximação excessiva da imagem.

O efeito só voltava ao normal depois que uma foto fosse tirada. A mudança, que veio após uma atualização da versão Beta do WhatsApp, nada mais era do que um bug, que logo foi corrigido.

2. Conversas arquivadas sem notificações

A atualização foi lançada em julho do ano passado e gerou bastante discussão. A reclamação surgiu por parte dos usuários que tinham o costume de mandar para a sessão de conversas arquivadas apenas mensagens mais antigas, porém não indesejadas.

Tal mudança fez com que muita gente perdesse mensagens devido à falta de notificação. Por outro lado, quem usa a função para armazenar conversas confidenciais aprovou a iniciativa.

3. Política de privacidade atualizada

A mudança na política de privacidade do WhatsApp trouxe muitas discussões no início de 2021. Isso porque o novo termo prevê o compartilhamento de dados e conversas de usuários com as empresas parceiras ao Facebook (que na época ainda não era Meta).

Dentre as informações que podem ser compartilhadas estão: endereço de IP, atividades executadas no app e número de telefone.

4. Status do WhatsApp

O recurso de postar alguma novidade para que todos os contatos tenham acesso é uma novidade que o WhatsApp implementou em 2017. Para fins comparativos, o WhatsApp Status é uma ferramenta que se assemelha muito aos stories do Instagram.

Apesar da tentativa de agradar os usuários, muita gente desaprovou a mudança na interface causada pela nova ferramenta. O que acontece é que a aba do status ocupou o lugar que antes era da aba “Contatos”. Essa, vale destacar, foi redirecionada a botões mais escondidos e pouco acessíveis.

5. Mudança na cor

Mesmo tendo ocorrido em setembro de 2021, a mudança de cor do WhatsApp para celulares Android ainda causa incômodo em muita gente. O verde mais claro que agora é usado na barra de navegação do app, bem com nos balões dos chats, definitivamente não é unanimidade.

Na ocasião da mudança, muitos internautas reclamaram da nova paleta de cores do aplicativo. Porém, logo os ânimos se acalmaram e o assunto que antes chegou a ocupar as primeiras posições do Google Trends, acabou dando lugar a outras discussões. Mas a verdade é quem muita gente ainda prefere o verde mais escuro usado anteriormente.

