O dólar fechou em forte queda na sexta-feira (28), com os mercados repercutindo a aprovação de transferência imediata ao Tesouro Nacional do resultado cambial do Banco Central. A moeda norte-americana caiu 2,93%, vendida a R$ 5,4125. Na véspera, a moeda norte-americana caiu 0,72%, a R$ 5,5758. Na parcial do mês, já subiu 3,75%, e no ano, tem alta de 34,98%.