O dólar engatou a terceira alta seguida nesta quarta-feira (13) e bateu novo recorde nominal de cotação (sem considerar a inflação), fechando no patamar de R$ 5,90 pela primeira vez. A alta veio após discurso desanimador do presidente do Federal Reserve (o BC dos EUA), e ainda em meio à tensões políticas locais. A moeda norte-americana encerrou o dia em alta de 0,54%, a R$ 5,9007.