O principal índice da Bolsa de valores brasileira, a B3, teve um dia de altos e baixos nesta quarta-feira (13), mas acabou encerrando o pregão praticamente estável, com leve queda de 0,13%. As ações da Petrobras exerceram as maiores pressões de baixa da sessão. O Ibovespa caiu 0,13%, aos 77.772 pontos.