Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

O dólar inverteu o sinal positivo e fechou em queda nessa terça-feira (12). O movimento vem após a divulgação da inflação oficial do País. Ao final da sessão, a moeda americana recuou 0,07%, cotada a R$ 4,9747. Com o resultado, acumulou queda de 0,14% na semana; ganho de 0,05% no mês e avanço de 2,52% no ano.

2024-03-12