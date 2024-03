Notas Brasil Em 2 anos, 13 milhões de brasileiros deixam de passar fome

12 de março de 2024

O número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no Brasil passou de 33 milhões no 1º trimestre de 2022 para 20 milhões no 4º trimestre de 2023, uma queda de 13 milhões no número total de pessoas que passam fome no País. A pesquisa se baseou em dados da Pnad Contínua, combinados com informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) de 2017-2018.

Em 2 anos, 13 milhões de brasileiros deixam de passar fome

