Geral Dólar volta a cair e fecha a semana em 5 reais e 26 centavos; Bolsa brasileira fecha em queda, mas termina semana no azul

Por Redação O Sul | 8 de julho de 2022

O dólar encerrou a semana com queda de 0,99%. (Foto: Agência Brasil)

O dólar fechou em queda nesta sexta-feira (8), no segundo dia seguido de perdas após as fortes altas recentes. O dia foi marcado pela divulgação dos dados de inflação de junho, e pelo relatório de emprego nos Estados Unidos. A moeda norte-americana encerrou o dia vendida a R$ 5,2678, em queda de 1,42%.

Com o resultado, o dólar encerrou a semana com queda de 0,99%. No mês, a alta acumulada é de 0,67%. No ano, ainda tem desvalorização de 5,51% frente ao real.

O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, caiu nesta sexta-feira (8), mas se manteve acima dos 100 mil pontos recuperados no pregão de quinta-feira. O indicador teve queda de 0,44%, a 100.289 pontos. A semana terminou com alta de 1,35%.

Na quinta-feira, a Bolsa fechou em alta de 2,04%, a 100.730 pontos. Com o resultado desta sexta, o Ibovespa passou a acumular alta de 1,77% no mês. No ano, ainda há queda de 4,32%.

O que está mexendo com os mercados?

No exterior, os mercados seguem pautados pelos temores de desaceleração econômica global e de uma alta mais agressiva nas taxas de juros dos EUA. Dados do mercado de trabalho nos EUA divulgados mais cedo apontam que o país criou mais de 300 mil novas vagas em junho, e o desemprego permaneceu em 3,6%, próximo às mínimas pré-pandemia.

Os preços do petróleo eram negociados com pequenas variações nesta sexta, após a forte queda nos últimos dias, com Brent cotado perto de US$ 105 o barril.

“O mercado continua dividido entre reações aos sinais de recessão e de inflação e de como as autoridades monetárias devem se comportar diante tais desafios, mas a única certeza continua a ser a forte volatilidade dos ativos de mercado financeiro, afinal, os investidores vivem de um mínimo de previsibilidade, algo difícil agora”, observou o economista-chefe da Infinity Asset, Jason Vieira.

Por aqui, o IBGE divulgou nesta sexta a inflação oficial de junho. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acelerou para 0,67% em junho, após ter registrado alta de 0,47% em maio. No ano, a inflação acumulada é de 5,49% e, nos últimos 12 meses, de 11,89%.

Na cena política, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL) decidiu adiar para a próxima terça-feira (12) a votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) que libera R$ 41 bilhões em gastos a pouco mais de três meses das eleições.

O adiamento, devido ao quórum baixo na sessão, foi interpretado pela oposição como uma derrota para o governo, que tentava concluir a votação desta matéria antes do fim desta semana, a fim de tentar viabilizar o início do pagamento dos benefícios até 1º de agosto.

Apelidado de “PEC Kamikaze”, o pacote reacendeu temores de descontrole fiscal e de uma pressão ainda maior nos juros e inflação. O Tribunal de Contas da União (TCU) abriu apuração sobre a PEC que proposta que cria benefícios sociais a poucos meses das eleições. As informações são do portal de notícias G1.

