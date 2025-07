Economia Dólar volta aos R$ 5,50 após anúncio de Trump de aumento de tarifas para produtos importados do Brasil

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











O dólar comercial encerrou a quarta-feira (9) vendido a R$ 5,503, com alta de R$ 0,058 (+1,06%). (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Em um dia marcado por forte reversão nas expectativas do mercado financeiro, o dólar fechou acima de R$ 5,50 pela primeira vez desde o fim de junho. A tensão externa afetou diretamente o desempenho da economia brasileira nessa quarta-feira (9). A Bolsa de Valores caiu mais de 1% e registrou sua terceira perda consecutiva, refletindo o nervosismo dos investidores.

O dólar comercial encerrou o dia vendido a R$ 5,503, com alta de R$ 0,058, o que representa um avanço de 1,06%. Durante a manhã e início da tarde, a moeda norte-americana operou com leve valorização, mas por volta das 14h30 disparou com a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado impor uma nova tarifa sobre produtos brasileiros.

No final da tarde, a situação se agravou ainda mais quando Trump divulgou uma carta oficial anunciando a aplicação de uma tarifa de 50% sobre mercadorias brasileiras exportadas aos Estados Unidos, com início previsto para o mês de agosto. A medida pegou o mercado de surpresa e elevou a tensão em relação às relações comerciais entre os dois países.

A última vez em que o dólar havia fechado acima de R$ 5,50 foi em 25 de junho. Com o resultado desta quarta-feira, a moeda acumula alta de 1,26% no mês de julho. No entanto, no acumulado de 2025, a divisa ainda apresenta queda de 10,97%.

Na Bolsa de Valores, o dia também foi de forte instabilidade. O índice Ibovespa, principal indicador da B3, encerrou o pregão aos 137.481 pontos, com recuo de 1,31%. Praticamente todas as ações fecharam no vermelho, em um dia de liquidez reduzida devido ao feriado de 9 de julho em São Paulo, que afetou o volume de negociações.

Na carta divulgada à imprensa e ao Congresso dos EUA, Trump menciona o ex-presidente Jair Bolsonaro — atualmente réu no Supremo Tribunal Federal (STF) por tentativa de golpe de Estado — como um “aliado injustamente perseguido”. O presidente americano também criticou ordens do STF contra apoiadores de Bolsonaro que residem nos Estados Unidos.

Trump afirmou que as sanções têm como objetivo responder aos “ataques insidiosos do Brasil contra eleições livres e à violação fundamental da liberdade de expressão dos americanos”, em uma referência a ações do Judiciário brasileiro.

Diante da crise diplomática e econômica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva convocou uma reunião de emergência com o vice-presidente Geraldo Alckmin e ministros no Palácio do Planalto para articular uma resposta oficial. Segundo dados do governo, no primeiro semestre de 2025, a balança comercial foi favorável aos Estados Unidos, com o Brasil importando US$ 1,675 bilhão a mais do que exportou. (Com informações da Agência Brasil)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/dolar-volta-aos-r-550-apos-anuncio-de-trump-de-aumento-de-tarifas-para-produtos-importados-do-brasil/

Dólar volta aos R$ 5,50 após anúncio de Trump de aumento de tarifas para produtos importados do Brasil

2025-07-09