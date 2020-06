Esporte Dominante durante os cinco rounds de luta, Amanda Nunes vence Felicia Spencer no UFC 250

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Amanda Nunes domina, vence Spencer e faz história no UFC. Foto: Reprodução Amanda Nunes domina, vence Spencer e faz história no UFC. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Uma noite histórica foi reservada para o UFC 250, realizado neste sábado (6), em Las Vegas (EUA). Amanda Nunes confirmou seu grande favoritismo e, com grande domínio sobre Felicia Spencer, derrotou a canadense por decisão unânime após cinco rounds de luta. Com isso, a brasileira atingiu um feito histórico ao se tornar a primeira atleta da organização a defender com sucesso dois cinturões de maneira simultânea e fortaleceu ainda mais o seu já notório legado ao MMA feminino. No co-main event, o ex-campeão peso-galo Cody Garbrandt teve Raphael Assunção pela frente e, de maneira impressionante, nocauteou o brasileiro no soar do gongo do segundo round.

O card contou ainda com outros dois brasileiros em ação no card preliminar. Na divisão peso-mosca, Jussier Formiga acabou sendo nocauteado por Alex Perez, enquanto, na abertura do evento, Herbert Burns teve atuação de gala e finalizou Evan Dunham com um belo mata-leão ainda no round inicial do combate.

Atuação dominante e manutenção do cinturão

Mostrando seu estilo agressivo, Amanda Nunes partiu para a trocação desde os primeiros segundos de luta, aplicando bons golpes sobre Felicia Spencer. A canadense buscou a luta agarrada, mas acabou sendo derrubada de forma magnífica pela brasileira, que rapidamente ficou por cima no solo e passou a aplicar bons golpes no ground and pound. No segundo round, a campeã seguiu superior na luta em pé e aplicou nova queda sobre Spencer. O embate logo voltou para a trocação, onde a “Leoa” manteve sua superioridade através dos seus golpes.

Amanda manteve seu domínio e apertou o ritmo no terceiro round, aumentando o volume dos seus golpes, enquanto Felicia seguia buscando a luta agarrada, mas já mostrava desgaste, apesar da boa resistência ao suportar os socos aplicados pela baiana. A Leoa seguiu claramente melhor na luta em pé ao longo do quarto assalto, conectando bons golpes de direita e quedas pontuais, frustrando qualquer tentativa de ataque da adversária. Nos segundos finais, Amanda Nunes partiu para cima, disposta a nocautear, e chegou a levar Felicia ao chão. A brasileira então, mudou sua estratégia, tentou a finalização com um mata-leão, mas viu a canadense ser salva pelo gongo.

No quinto e último round, ciente de sua grande vantagem, a baiana foi estratégica e colocou a luta no solo, ficando por cima da canadense. Depois de bons golpes conectados por Amanda no ground and pound, o duelo voltou para a trocação, onde a campeã controlou as ações até o final da luta. Dominante durante os cinco assaltos, Amanda Nunes saiu vencedora por decisão unânime dos jurados e manteve o título peso-pena em sua posse, atingindo mais um feito histórico no UFC, agora como a primeira lutadora a defender com sucesso o cinturão em duas categorias de peso diferentes.

Assunção é nocauteado

Raphael Assunção e Cody Garbrandt iniciaram o confronto de forma estudada, com poucos golpes aplicados, sendo a maioria deles chutes conectados por ambos em um primeiro round bem equilibrado. No segundo assalto, o brasileiro passou a se movimentar mais e estava, até então, levando a melhor na parcial, mas no minuto final, recebeu um direto de direita e foi ao chão. Ainda deu tempo do americano, no último segundo, aplicar um potente cruzado de direita, que pegou em cheio no queixo de Assunção, caindo já nocauteado. O que seria o fim do segundo round se tornou o fim do combate, após o árbitro central declarar que Raphael não tinha mais condições de seguir no combate. Garbrandt volta a vencer após amargar três derrotas seguidas. Por outro lado, Raphael Assunção sofre seu terceiro revés consecutivo.

Sterling finaliza Sandhagen

Em um duelo de extrema importância para o futuro da categoria peso-galo, melhor para Aljamain Sterling. Em ação diante de Cory Sandhagen, o jamaicano não deu chances para seu adversário e, ao levar a luta para o chão, foi para as costas do americano e, esbanjando técnica, não demorou para aplicar um justo mata-leão em Cory, “apagando” o lutador antes mesmo da interrupção do árbitro. Com isso, Sterling emplacou sua quinta vitória consecutiva e se aproximou bastante de uma disputa de cinturão na categoria peso-galo.

Sean O’Malley vence

Um dos grandes destaques do card principal foi Sean O’Malley. Com apenas 25 anos, o jovem peso-galo teve uma grande atuação e, diante de Eddie Wineland, colocou sua boa trocação em jogo, nocauteando o adversário em menos de dois minutos de combate. Com a grande vitória, o americano manteve sua invencibilidade no MMA, agora com 12 triunfos contabilizados, sendo quatro deles pelo Ultimate.

Jussier Formiga é derrotado

Jussier Formiga e Alex Perez partiram para a trocação desde o início, com o americano apresentando um volume melhor de golpes, enquanto o brasileiro buscava responder a cada soco ou chute aplicado pelo adversário. Na reta final, Perez apertou o ritmo e, em um dos golpes, Formiga foi ao chão. Alex mandou Jussier levantar, mas logo que o combate voltou a ficar em pé, o lutador da Nova União foi novamente golpeado na perna, que estava aparentemente lesionada, e não teve mais condições de prosseguir no duelo. Com isso, Alex Perez emplaca a terceira vitória consecutiva, enquanto Jussier Formiga sofre a terceira derrota em sequência.

Herbert Burns emplaca vitória

Desde os primeiros segundos, Herbert Burns buscou a luta de solo contra Evan Dunham e, sem maiores dificuldades, conseguiu levar o adversário para o o chão. Rapidamente, o faixa-preta fez a transição para as costas e, esbanjando muita técnica, aplicou um belo mata-leão, obrigando o americano a dar os três tapinhas. Foi a segunda vitória do irmão de Gilbert Durinho em duas lutas pelo Ultimate.

Outros destaques

Além dos brasileiros Herbert Burns e Jussier Formiga em ação, o card preliminar do UFC 250 contou com outros destaques. Assim como Alex Perez, Maki Pitolo e Ian Heinisch derrotaram Charles Byrd e Gerald Meerschaert, respectivamente. Na decisão dos jurados, Devin Clark, Cody Stamann e Alex Caceres saíram vitoriosos nos combates diante de Alonzo Menifield, Brian Kelleher e Chase Hooper.

