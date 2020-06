Futebol Barcelona pode reduzir salário do elenco em até 70%

Por Redação O Sul | 7 de junho de 2020

Por conta do coronavírus, tem sido normal que clubes reduzam os salários de seus atletas. Foto: Reprodução Por conta do coronavírus, tem sido normal que clubes reduzam os salários de seus atletas. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Desde a paralisação do futebol por conta da pandemia do coronavírus, tem sido normal que clubes ao redor do mundo reduzam os salários de seus atletas. A crise também chegou aos times mais ricos do planeta, e o Barcelona já teve que cortar uma boa parte dos pagamentos aos seus jogadores. A poucos dias do retorno do Campeonato Espanhol, a La Liga pediu que as equipes negociassem uma nova redução salarial, e os catalães aparentemente terão dificuldades para isso, segundo o jornal Marca.

Quando a redução foi negociada, aceita e divulgada, em março, os atletas não se recusaram a receber menos do que o normal. Mas a expectativa era de que, com o retorno dos jogos, os salários pudessem voltar ao usual. Entretanto, o Barça pede agora uma redução de 70% nos vencimentos de seu elenco nas próximas semanas e 50% na primeira metade de julho.

A proposta foi uma surpresa para Messi e companhia, ainda mais quando feita às vésperas da retomada da La Liga. Há um questionamento por parte do elenco quanto ao momento em que o Barcelona deveria ter se posicionado. Outros clubes, como o Real Madrid, fizeram acordo com os jogadores até o final da temporada, considerando a possibilidade de retomada ou cancelamento dos campeonatos, com um corte diferente para cada situação.

Em meio às novas negociações, o Barça faz os últimos preparativos antes de voltar a competir. A bola vai rolar na Espanha a partir desta quinta-feira. Líder do Campeonato Espanhol, o time catalão enfrenta o Mallorca, no sábado, fora de casa.

