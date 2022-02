Mundo Dona do Facebook perde mais de 250 bilhões de dólares em valor de mercado, pior queda em um único dia da história

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

Esse é o maior tombo em um dia para empresas dos Estados Unidos. Foto: Divulgação

A Meta, dona do Facebook, perdeu 252 bilhões de dólares em valor de mercado nesta quinta-feira (3), depois de as ações da empresa despencarem 26% com a divulgação dos resultados do último trimestre de 2021. Esse é o maior tombo em um dia para empresas dos Estados Unidos, de acordo com a Bloomberg.

Entre outras desvalorizações bruscas aparecem os 180 bilhões de dólares perdidos pela Apple em setembro de 2020; 178 bilhões de dólares pela Microsoft em março de 2020 e US$ 140 bilhões pela Tesla, em novembro de 2021.

Os investidores reagiram mal após o Facebook informar que perdeu cerca de 500 mil usuários ativos diários ao redor do mundo nos últimos três meses. Foi a primeira queda nesse número na história da empresa, lançada em 2004.

Além disso, a companhia disse esperar um crescimento lento da receita no próximo trimestre.

A companhia já experimentou algo parecido, em julho de 2018, quando perdeu 120 bilhões de dólares em valor de mercado.

O motivo foi parecido: a empresa informou que a margem de lucro cairia devido aos custos para melhorar a privacidade e reduzir o uso de seus maiores mercados de publicidade.

Apple e Google

O Comitê Judiciário do Senado dos Estados Unidos aprovou nesta quinta-feira um projeto de lei que restringe as lojas de aplicativos de empresas dominantes do mercado, como Apple e o Google, da Alphabet. A medida, liderada pelos senadores Richard Blumenthal e Amy Klobuchar (Democratas) e Marsha Blackburn (Republicana), impede grandes lojas de aplicativos de exigir o uso de seu sistema de pagamento por parte de clientes.

Blumenthal disse que o percentual de 30% que o Google e a Apple recebem por compras e assinaturas e nos aplicativos é um sinal de “poder monopolista” e eleva os preços aos consumidores.

