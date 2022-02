Rio Grande do Sul Estado investirá quase 8 milhões de reais em finalização de obra na RSC-480

Por Redação O Sul | 3 de fevereiro de 2022

O investimento compreende a pavimentação de quatro quilômetros, no segmento mais próximo a Ponte Preta, e serviços remanescentes de drenagem em 13,3 quilômetros já pavimentados. Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini O investimento compreende a pavimentação de quatro quilômetros, no segmento mais próximo a Ponte Preta, e serviços remanescentes de drenagem em 13,3 quilômetros já pavimentados. (Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini) Foto: Gustavo Mansur/ Palácio Piratini

Esperado há mais de 20 anos, o acesso municipal a Ponte Preta, no Alto Uruguai, sairá do papel. O governador Eduardo Leite assinou, na tarde desta quinta-feira (3), a ordem de início para os serviços de finalização da obra na rodovia RSC-480, que liga Ponte Preta a Barão de Cotegipe.

“Sabemos da importância desta obra para a comunidade. Essa rodovia liga diversos municípios do Alto Uruguai a Erechim, que é a cidade referência da região. Agora que o Estado tem capacidade para planejar investimentos, estamos elencando, nas comunidades, quais são as obras prioritárias para cada cidade ou região. Investir em acessos municipais é reduzir custos logísticos e incentivar a economia, gerando mais emprego e renda, e é melhorar a qualidade de vida da população”, disse Leite.

Com recursos de R$ 7,6 milhões, já previstos no Plano de Obras do programa Avançar, lançado em junho de 2021, o investimento compreende a pavimentação de quatro quilômetros, no segmento mais próximo a Ponte Preta, e serviços remanescentes de drenagem em 13,3 quilômetros já pavimentados.

“Com muito trabalho e seriedade, conseguimos proporcionar as condições técnicas e financeiras necessárias para executar essa obra até o fim”, disse o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “É uma demanda aguardada há décadas pelo Alto Uruguai e que representa desenvolvimento não somente para Ponte Preta, mas para a economia e a segurança viária de toda a região”, acrescentou.

A expectativa é de que a pavimentação – que será executada pela empresa RGS Engenharia S.A. e fiscalizada pelo Daer (Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem) – seja concluída ainda em 2022.

