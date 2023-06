Mundo Donald Trump admite em gravação não ter retirado sigilo antes de guardar documento confidencial na Flórida

Por Redação O Sul | 9 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Promotores federais estão investigando Trump pelo manuseio incorreto de documentos confidenciais e obstrução da investigação Foto: Divulgação Promotores federais estão investigando Trump pelo manuseio incorreto de documentos confidenciais e obstrução da investigação. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump reconheceu, durante uma reunião em 2021, que reteve informações militares “secretas” e que não havia retirado o sigilo das mesmas, de acordo com a transcrição de uma gravação de áudio divulgada pela CNN.

“Como presidente, eu poderia ter desclassificado [como sigilosas], mas agora não posso”, diz Trump, de acordo com a transcrição. A CNN informou que obteve a transcrição de uma parte da reunião em que Trump está discutindo um documento do Pentágono sobre o ataque ao Irã.

Na gravação de áudio, que a CNN relatou anteriormente ter sido obtida pelos promotores, Trump diz que não retirou o sigilo do documento ao qual está se referindo, de acordo com a transcrição.

Na quinta-feira (8), a Justiça norte-americana abriu um novo processo contra Trump na investigação do procurador especial Jack Smith sobre o manuseio incorreto de documentos confidenciais.

Os detalhes da acusação não foram divulgados, portanto, não se sabe se alguma das sete acusações se refere à reunião de 2021. Ainda assim, a gravação é significativa porque mostra que o ex-presidente tinha um entendimento de que os registros que possuía em Mar-a-Lago depois que deixou a Casa Branca permaneceram confidenciais.

Publicamente, Trump afirmou que todos os documentos que trouxe com ele para sua residência na Flórida foram desclassificados. O republicano classificou a investigação do procurador especial como uma “caça às bruxas política”, tentando interferir em sua campanha presidencial de 2024.

A CNN noticiou pela primeira vez na semana passada que os promotores obtiveram a gravação de áudio da reunião de Trump em 2021 em seu resort em Bedminster, em Nova Jersey, com duas pessoas que trabalhavam na autobiografia do ex-chefe de gabinete de Trump Mark Meadows, bem como assessores empregados pelo ex-presidente, incluindo a especialista em comunicação Margo Martin.

A transcrição da gravação de áudio sugere que Trump está mostrando o documento que está discutindo para os presentes. Várias fontes disseram que a gravação captura os sons dos papéis, como se o ex-presidente estivesse agitando o documento. “Segredo. Esta é uma informação secreta. Olhe, olhe para isso”, diz Trump em um determinado momento. “Isto foi feito pelos militares e entregue a mim.”

Trump estava reclamando na reunião sobre o presidente do Estado-Maior Conjunto dos EUA, general Mark Milley. O encontro ocorreu logo após a The New Yorker publicar uma reportagem de Susan Glasser detalhando como, nos últimos dias da presidência de Trump, Milley instruiu os chefes conjuntos a garantir que o então presidente não emitisse ordens ilegais e que ele fosse informado se houvesse alguma preocupação.

“Bem, com Milley – deixe-me ver isso, vou te mostrar um exemplo. Ele disse que eu queria atacar o Irã. Isso não é incrível? Eu tenho uma grande pilha de papéis, essa coisa acabou de aparecer”, diz Trump, de acordo com a transcrição. “Eles me apresentaram isso – isso não é oficial, mas – eles me apresentaram isso. Este era ele. Este era o Departamento de Defesa e ele. Nós olhamos para alguns. Este era ele. Isso não foi feito por mim, foi ele”, afirma.

Trump continua: “Todos os tipos de coisas – páginas inteiras, veja. Espere um minuto, vamos ver aqui. Acabei de encontrar, não é incrível? Isso ganha totalmente o meu caso, você sabe. Exceto que é altamente confidencial. Segredo. Esta é uma informação secreta. Olha, olha isso”.

“Segredo” e “confidencial” são dois níveis de classificação para documentos governamentais confidenciais. Em março, os promotores intimaram Trump pelo documento mencionado na gravação de 2021. Os advogados do ex-presidente forneceram alguns documentos relacionados ao Irã e Milley em resposta à intimação, mas não conseguiram encontrar o documento em si.

Os promotores federais estão investigando Trump pelo manuseio incorreto de documentos confidenciais e obstrução da investigação. A defesa de Trump disse que o ex-presidente recebeu uma intimação do Departamento de Justiça para comparecer a um tribunal na terça-feira (13).

A investigação de Mar-a-Lago é uma das duas lideradas por Smith, que foi nomeado conselheiro especial em novembro pelo procurador-geral Merrick Garland. A apuração de Smith sobre os esforços para anular as eleições de 2020 ainda está em andamento.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Mundo

https://www.osul.com.br/donald-trump-admite-em-gravacao-nao-ter-retirado-sigilo-antes-de-guardar-documento-confidencial-na-florida/

Donald Trump admite em gravação não ter retirado sigilo antes de guardar documento confidencial na Flórida

2023-06-09