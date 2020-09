As declarações foram dadas no início do ano a Woodward, que publicará o livro ‘Rage’ (‘Fúria’, em tradução livre do inglês). As entrevistas foram gravadas, e os trechos, divulgados à imprensa americana nessa quarta-feira (9).

“É um [vírus] muito problemático. É um muito delicado. É mais mortal até do que as gripes mais duras”, admitiu durante entrevista concedida a Woodward em 7 de fevereiro.

À época, Trump insistia diante das câmeras que o novo coronavírus estava sob controle nos EUA e que a doença não era mais grave do que gripes sazonais. Do primeiro caso até hoje, a Covid-19 matou mais de 189 mil pessoas nos EUA, país mais atingido pela pandemia em números absolutos.