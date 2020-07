Mundo Donald Trump alega risco de fraude e sugere adiar eleições nos Estados Unidos

Por Redação O Sul | 30 de julho de 2020

Donald Trump, dos Estados Unidos, levantou nesta quinta-feira (30) a possibilidade de adiar as eleições presidenciais, marcadas para o dia 3 de novembro, apesar da data estar na Constituição do país. O presidente, sozinho, não pode adiar as eleições – para isso, seria preciso autorização do Congresso.

Sem apresentar evidências, ele repetiu o argumento de que pode haver fraude na votação por correio, e então afirmou: “Adiar as eleições até que as pessoas possam votar com segurança?”.

Não há evidências de fraude generalizada dos eleitores por meio de votação por correio. Cinco estados já se baseiam exclusivamente nas cédulas por correio e dizem que têm as salvaguardas necessárias para garantir que alguma pessoa ou entidade estrangeira hostil não atrapalhe a votação. Especialistas em segurança eleitoral afirmam que todas as formas de fraude eleitoral são raras.

Trump tem procurado cada vez mais questionar as eleições de novembro e o aumento esperado nas votações por correspondência, como consequência da pandemia de coronavírus. Trump chamou as opções de votação remota o “maior risco” para sua reeleição. Sua campanha e o Partido Republicano entraram na Justiça para combater a prática.

No mês passado, Trump disse aos apoiadores no Arizona que “esta será, na minha opinião, a eleição mais corrupta da história do nosso país”.

